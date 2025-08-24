松雲畫會聯展新營展出 充滿鄉土情懷與文化美學的水墨盛宴

松雲畫會會員舉辦第37屆書畫聯展「默墨耘彩」。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕松雲畫會第37屆書畫聯展「默墨耘彩」，今天（24日）在台南新營文化中心第三畫廊與文物陳列室開幕，展至9月14日，展出65件作品，以水墨書畫為創作主軸，描繪生活日常與自然風光，歡迎觀眾前來感受筆墨之美與心靈交融。

松雲畫會會員聯展「默墨耘彩」值得參觀。（新營文化中心提供）

松雲畫會會員來自台灣中南部熱愛水墨畫與書法的老、中、青三代，在水墨大師蔡茂松的指導下，畫會參加各類展覽與比賽，成果豐碩，也積極舉辦和推廣寫生、觀摩與藝術交流活動，提升創作的實力和視野，並為社會帶來藝術融入生活的美感。

松雲畫會書畫聯展「默墨耘彩」，深具鄉土情懷和藝術美學。（新營文化中心提供）

本屆聯展主題「默墨耘彩」，在寓意藝術創作者如農夫耕耘田地般默默投入，運用筆墨灌注內心風景，傳遞對自然與生活的敏銳觀察與情感抒發。作品取材自鄉土風情、自然景致與日常生活，以水墨層次與技法的轉化，呈現光影氛圍與氣韻流動，細膩描繪情感記憶，展現深厚人文底蘊。

新營文化中心指出，這場展覽充滿詩意與情感張力的視覺空間，構築一場深具鄉土情懷與文化美學的水墨盛宴，值得參觀細細體會。

