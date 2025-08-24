自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南孔廟百年老榕動工移除 木材將轉化為文創品

2025/08/24 14:31

台南孔廟近百年老榕今進行動工移除祭拜儀式。（台南市孔廟文化基金會提供）台南孔廟近百年老榕今進行動工移除祭拜儀式。（台南市孔廟文化基金會提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南孔廟2棵近百年老榕今日進行動工移除祭拜儀式，孔廟文化基金會執行長葉重利帶領團隊一起上香向老榕說感謝和再見，象徵性動工，下週將展開移除工程，想再看老榕一眼說祝福的民眾，要把握最後時間機會。

台南孔廟近百年老榕今象徵性動工，下週將展開移除作業。（台南市孔廟文化基金會提供）台南孔廟近百年老榕今象徵性動工，下週將展開移除作業。（台南市孔廟文化基金會提供）

告別老榕動工移除儀式時辰由台灣府城隍廟城隍爺所指示，葉重利一早就帶領工作團隊準備祭禮，先朝台灣府城隍廟方向上香祭拜，再向老榕尊重告知，簡單而莊重的象徵性動工，祈求工程期間一切平安順利。

葉重利指出，這次老榕移除事件提醒執行團隊要更積極地進行老樹健康檢測與維護，也讓市民更了解樹木病害與風險管理的重要性。這不僅是一次告別，也是讓我們更重視城市綠蔭守護的契機，是另一段守護的開始。

葉重利強調，未來將運用這些榕樹木材轉化為具文化與教育意義的作品，透過植栽更新延續綠蔭，讓市民繼續感受到榕樹帶來的守護與陪伴。後續也將選擇適合環境的樹種進行規劃種植，讓綠意環繞的孔廟繼續成為市民與遊客休憩的好地方。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應