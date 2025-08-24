台南孔廟百年老榕動工移除 木材將轉化為文創品

台南孔廟近百年老榕今進行動工移除祭拜儀式。（台南市孔廟文化基金會提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南孔廟2棵近百年老榕今日進行動工移除祭拜儀式，孔廟文化基金會執行長葉重利帶領團隊一起上香向老榕說感謝和再見，象徵性動工，下週將展開移除工程，想再看老榕一眼說祝福的民眾，要把握最後時間機會。

台南孔廟近百年老榕今象徵性動工，下週將展開移除作業。（台南市孔廟文化基金會提供）

告別老榕動工移除儀式時辰由台灣府城隍廟城隍爺所指示，葉重利一早就帶領工作團隊準備祭禮，先朝台灣府城隍廟方向上香祭拜，再向老榕尊重告知，簡單而莊重的象徵性動工，祈求工程期間一切平安順利。

葉重利指出，這次老榕移除事件提醒執行團隊要更積極地進行老樹健康檢測與維護，也讓市民更了解樹木病害與風險管理的重要性。這不僅是一次告別，也是讓我們更重視城市綠蔭守護的契機，是另一段守護的開始。

葉重利強調，未來將運用這些榕樹木材轉化為具文化與教育意義的作品，透過植栽更新延續綠蔭，讓市民繼續感受到榕樹帶來的守護與陪伴。後續也將選擇適合環境的樹種進行規劃種植，讓綠意環繞的孔廟繼續成為市民與遊客休憩的好地方。

