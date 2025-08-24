限制級
雲門首登小豆島農村歌舞伎舞台 《定光》把台灣山林搬進瀨戶內海
《定光》於百年農村歌舞伎舞台演出，鄭宗龍與舞者謝幕。（雲門舞集提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕雲門舞集的海外演出走過各式各樣的國際舞台，但擁有百年歷史的小豆島農村歌舞伎舞台卻是第一次，應瀨戶內國際藝術祭總監北川富朗（Fram Kitagawa）之邀， 8月23日晚間，雲門舞集藝術總監鄭宗龍帶著舞者們，在這個位於香川縣四國村博物館內的舞台呈獻《定光》，今日傳回演出畫面與國人分享。
雲門舞者於小豆島農村歌舞伎舞台演出。（Shintaro Miyawaki攝，瀨戶內藝術祭、雲門舞集提供）
雲門表示，小豆島農村歌舞伎舞台建於1863年以前（江戶末期），是日本少數仍持續使用的傳統舞台。雲門特別為此次演出加設延伸台面，使舞作能更完整並與觀眾貼近。
原本潔白極簡的《定光》舞台，在瀨戶內轉而與森林、石階與草木疊合成獨一無二的景觀。舞者的呼吸聲、踏地聲與蟲鳴鳥叫交織，彷彿將台灣的山林搬進瀨戶內海，與舞台的歷史、周遭的自然相互應答。
