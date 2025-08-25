自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 建築行旅

江戶至今歌舞伎舞台古蹟 雲門舞者拍又踏？ 專家這樣說

2025/08/25 07:00

《定光》於百年農村歌舞伎舞台演出。（雲門舞集提供）《定光》於百年農村歌舞伎舞台演出。（雲門舞集提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雲門舞集首登瀨戶內國際藝術祭，在香川縣四國村博物館內的小豆島農村歌舞伎舞台呈獻《定光》。由於小豆島農村歌舞伎舞台建於1863年以前（江戶末期），是相當珍貴的古蹟，雲門表示，最初確實一度產生疑慮，怕古蹟保存受影響，後經博物館方面掛保證，才安心演出。

《定光》包含大量踏地與拍地動作，也驗證了小豆島農村歌舞伎舞台歷經百年歲月的堅固性。（Shintaro Miyawaki攝，瀨戶內藝術祭、雲門舞集提供）《定光》包含大量踏地與拍地動作，也驗證了小豆島農村歌舞伎舞台歷經百年歲月的堅固性。（Shintaro Miyawaki攝，瀨戶內藝術祭、雲門舞集提供）

雲門表示，小豆島農村歌舞伎舞台昔日不僅為表演場所，更承載祭祀、娛樂與訊息傳遞等功能，至今仍定期舉行在地歌舞伎演出。舞台依傳統工法建造，以當地木材搭建，中央設有直徑近5公尺的人工旋轉舞台，見證百年歲月。

特別的是，《定光》包含大量踏地與拍地動作，使雲門團隊在場勘時一度擔心古蹟保存問題，經與博物館人員討論，確認此舞台自江戶以來承載無數祭典與表演，其實結構堅固。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應