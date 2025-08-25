江戶至今歌舞伎舞台古蹟 雲門舞者拍又踏？ 專家這樣說

《定光》於百年農村歌舞伎舞台演出。（雲門舞集提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雲門舞集首登瀨戶內國際藝術祭，在香川縣四國村博物館內的小豆島農村歌舞伎舞台呈獻《定光》。由於小豆島農村歌舞伎舞台建於1863年以前（江戶末期），是相當珍貴的古蹟，雲門表示，最初確實一度產生疑慮，怕古蹟保存受影響，後經博物館方面掛保證，才安心演出。

《定光》包含大量踏地與拍地動作，也驗證了小豆島農村歌舞伎舞台歷經百年歲月的堅固性。（Shintaro Miyawaki攝，瀨戶內藝術祭、雲門舞集提供）

雲門表示，小豆島農村歌舞伎舞台昔日不僅為表演場所，更承載祭祀、娛樂與訊息傳遞等功能，至今仍定期舉行在地歌舞伎演出。舞台依傳統工法建造，以當地木材搭建，中央設有直徑近5公尺的人工旋轉舞台，見證百年歲月。

特別的是，《定光》包含大量踏地與拍地動作，使雲門團隊在場勘時一度擔心古蹟保存問題，經與博物館人員討論，確認此舞台自江戶以來承載無數祭典與表演，其實結構堅固。

