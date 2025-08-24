台絃與口琴樂團初相遇 跨界小提琴明星李齊助陣

李齊（左上）、天狼星口琴樂團（右上）將與台灣絃樂團合作演出。（台絃提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣絃樂團今年的「台灣音樂家系列」，將於9月9日晚間在台北國家音樂廳演出，今年邀請的音樂家很特別，包括已享譽國際的天狼星口琴樂團，以及跨界小提琴家李齊。

這也是台絃首次與口琴樂團合作，台絃首席譚正說，「我們永遠找得到沒做過的事情」；音樂會中，將演出天狼星口琴樂團委託台灣口琴音樂家李讓所創作的《銀河之詩》，團長陳彥銘指出，團隊曾於去年演出過純口琴版本，但這首曲子在委創之初，便是以「與台絃共演」構想的，作品中想呈現的史詩風格，搭配上絃樂團才能完整。

此外，台絃將與李齊合作演出拉羅的《西班牙交響曲》（給小提琴獨奏與絃樂團版本）。台絃表示，同時身兼演員、模特兒的李齊，將首次挑戰「一邊指揮、一邊演奏」。譚正說，「李齊是我所知的跨界小提琴家當中，發展數一數二好的。由留學於西班牙的李齊來詮釋這首作品，再適合不過了！」

全場曲目還包括許多絃樂經典，從探戈代表作皮亞佐拉《遺忘》、蓋利安諾《紐約探戈》，到熱情奔放、風格鮮明的拉羅《西班牙交響曲》，台絃說，這場音樂會 色彩鮮明，將超乎想像。

