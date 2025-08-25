豫劇歌仔戲重釋90年代小劇場名作《白水》 如何古典又前衛？

《白水》融合豫劇與歌仔戲2大劇種，從現代視角詮釋蛇仙、僧人與凡人。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕傳藝中心台灣豫劇團與台灣歌仔戲中心跨域共製《白水》，結合豫劇與歌仔戲2大劇種，並由南台灣3大劇團的4位天王天后攜手，包括台灣豫劇團當家花旦蕭揚玲飾白素貞、豫劇王子劉建華飾許仙、秀琴歌劇團金嗓小旦莊金梅飾小青、尚和歌仔戲劇團長梁越玲飾法海，可說是在90年代的小劇場實驗之後，又一次對千年神話《白蛇傳》的當代詰問。

台灣豫劇團表示，此次《白水》是以90年代台灣小劇場知名編導田啟元的經典劇作為本，從現代視角詮釋蛇仙、僧人與凡人，引領觀眾透視愛情、信仰與命運之間的交錯與抗衡，將白素貞的執念、小青的守護、法海的戒律、許仙的懦弱，從道德評判中釋放，還原為純粹且真實的人性狀態。

導演林明霞重新編寫《白水》，揉合戲曲經典文本、詩化散文與哲理意象，以豫劇、歌仔戲音樂搭配聲樂歌隊，主要演員將卸下戲曲身段，以趨近舞蹈化的身體語言，在聲光交錯中，創造出既古典又前衛的魔幻舞台。9月20、 21日，在高雄中山堂劇場演出，詳詢OPENTIX。

