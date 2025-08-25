自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

三鶯線公共藝術推進 近70位陶藝家妝點鶯歌陶瓷老街

2025/08/25 14:11

捷運三鶯線LB09陶瓷老街站，由陶藝家劉鎮洲邀請全台近70位藝術家創作陶板。（捷運工程局提供）捷運三鶯線LB09陶瓷老街站，由陶藝家劉鎮洲邀請全台近70位藝術家創作陶板。（捷運工程局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市捷運三鶯線預計年底完工，全線12座車站，站站皆有公共藝術，其中LB09陶瓷老街站，由陶藝家劉鎮洲邀請全台近70位藝術家聯手創作陶板，每一幅都別具特色，鑲嵌在捷運站柱體，有如色彩繽紛的畫卷，未來旅客搭乘三鶯線，彷彿展開一場豐富身心靈的藝文之旅。

陶藝家劉鎮洲打造色彩繽紛的陶板藝術作品。（捷運工程局提供）陶藝家劉鎮洲打造色彩繽紛的陶板藝術作品。（捷運工程局提供）

「陶藝，是我下班後最美的意外。」劉鎮洲40多年前從銀行下班後，走進國立藝專（國立台灣藝術大學前身）夜間部，從此開啟與陶藝的不解之緣，從鶯歌到日本不斷學習，累積創作能量和經驗，他深知陶瓷的生命力不只在餐桌，更能延伸至城市各個角落，綻放藝術光芒。

新北市府捷運工程局指出，三鶯線LB09陶瓷老街站的公共藝術創作「玩陶」，由劉鎮洲邀請來自全台將近70位陶藝家創作陶板，鑲嵌在捷運站柱體，形成一幅色彩斑斕、風格繽紛的陶藝畫卷，未來旅客一出站，迎面而來的是鶯歌陶藝的豐沛能量與多元創意，三鶯線通車後不僅帶來旅遊與通勤便捷，更是串起旅客與藝文的重要媒介。

捷運三鶯線LB09陶瓷老街站的柱體，以近70名陶藝家創作的陶板妝點，色彩豐富。（記者賴筱桐攝）捷運三鶯線LB09陶瓷老街站的柱體，以近70名陶藝家創作的陶板妝點，色彩豐富。（記者賴筱桐攝）

此外，在LB08鶯歌車站出入口的「陶鄉」，以開模、灌漿、製陶為主軸，作為意象鮮明的公共藝術，呼應鶯歌石所在方位，金屬做成陶瓷造型，展現鶯歌的製陶文化；站內有「蘆葦花燈」，以蘆葦花呼應新北市美術館的設計理念，融合大漢溪秋天的景象，轉化為街道家具路燈，把自然生態融入站體環境。

