新古典室內樂團《歸來去》致敬「南台灣綠色教父」曾貴海

《紀實音樂劇場-歸來去》演出陣容，包括留美女高音黎蓉櫻、陳慧如，男中音張淳菡及傑出新生代舞者演員。（新古典室內樂團提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「南台灣綠色教父」曾貴海醫師逝世週年，新古典室內樂團以《紀實音樂劇場-歸來去》這部具有客家人文與生命哲學的作品，23、24日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院連演2場，向曾醫師致敬，現場座無虛席。

曾貴海為當年催生衛武營都會公園的重要推手，集社會運動家、詩人、醫生、國策顧問等多重身分，去年8月辭世，令人不捨，劇場導演林羣翊與藝術總監陳欣宜共同導演《紀實音樂劇場-歸來去》，向曾醫師致敬。

新古典室內樂團以《紀實音樂劇場-歸來去》這部具有客家人文與生命哲學的作品，向「南台灣綠色教父」曾貴海醫師致敬。（新古典室內樂團提供）

《歸來去》由2022高雄文藝獎得主陳欣宜，以榮獲「厄瓜多國際詩人獎」殊榮（亞洲第一人）曾貴海醫師的16首詩文為創作藍本，以時間軸的概念，在聲音及影像紀實的過程中，帶出抽象與現實的空間交錯，以深層連結的情感層面，建構出一個客家詩歌與當代劇場的象徵體系。影像中一幕幕與舞台對應的詩作場景，由曾醫師親口訴說創作的緣起與背後的故事，不僅是一場文學回顧，更像是一場生命見證。

新古典室內樂團表示，此次音樂委託金曲獎作曲家劉聖賢和新銳作曲家劉道文進行創作，融合古典、搖滾、Bossa Nova、爵士等多元風格，演出陣容包括留美女高音黎蓉櫻、陳慧如，男中音張淳菡及傑出新生代舞者演員，並由藝術總監陳欣宜擔任指揮的新古典室內樂團共同演出。

《紀實音樂劇場-歸來去》以曾貴海醫師的16首詩文為創作藍本。（新古典室內樂團提供）

陳欣宜表示，2017年以曾貴海醫師的詩選為藍本，創作《文學音樂劇場－築詩•逐詩》，成為台灣首部以地景意象詮釋空間詩學、超越百人的大型跨域製作，完成北、中、南3大國家表演藝術中心巡演，獲得廣大迴響與極高肯定，並持續每年創作與展演，包括《歸來去》此次所呈現的動人作品，過程雖充滿挑戰，但一路上深受曾醫師的精神啟發，得以不斷勇敢前行。

