竹市限定實境遊戲《枷好運！都城隍挑戰》登場 邀民眾邊玩邊轉運

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕迎接「2025竹塹中元城隍祭」，新竹市文化局及新竹都城隍廟推出期間限定實境任務《枷好運！都城隍挑戰》，以創新互動方式結合傳統信仰文化，邀請民眾走進廟宇，在遊戲中探索城隍祭的獨特魅力。文化局表示，活動即日起至9月21日於新竹都城隍廟熱鬧登場，歡迎民眾踴躍參加，深入體驗信仰文化。

文化局表示，《枷好運！都城隍挑戰》以「消災解厄、迎來好運」為主題，玩家須依任務指引完成一連串現場挑戰，並透過專屬AR濾鏡體驗「線上夯枷」儀式，象徵卸下厄運、迎回好運。成功完成挑戰的玩家可獲得專屬「電子護身符」，讓祝福隨身守護，為節慶注入更多趣味與儀式感。

文化局指出，市府推出結合歷史、動漫與沉浸體驗的實境遊戲《塹裡尋妖》，已榮獲倫敦設計大獎雙金獎及美國繆思設計大獎金獎肯定。《枷好運！都城隍挑戰》是市府推動「文化與科技」融合的再次創新實踐，將傳統信仰與遊戲互動結合，不僅創新宗教儀式體驗，也讓年輕世代能以輕鬆有趣方式認識在地信仰文化。

文化局強調，《枷好運！都城隍挑戰》是未來與新竹都城隍廟合作推出主題遊戲的前導體驗，讓民眾搶先透過遊戲互動感受城隍信仰的魅力。未來文化局將持續結合藝文活動，深化文化創意應用，開發更多融合創意的文化體驗。更多活動資訊請上「新竹市文化局」官網查詢，《塹裡尋妖》實境遊戲購買請至「聚樂邦」遊戲平台查詢。

