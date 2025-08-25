自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

第49屆金鼎獎得獎公布 93歲繪本文學作家鄭明進獲特別貢獻獎

2025/08/25 11:02

第49屆金鼎獎特別貢獻獎由兒童文學、繪本作家鄭明進獲得。（鄭明進、文化部提供）第49屆金鼎獎特別貢獻獎由兒童文學、繪本作家鄭明進獲得。（鄭明進、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第49屆金鼎獎得獎名單今（25）日公布，資深兒童文學、繪本作家鄭明進，已年逾90餘歲仍持續以卓越創新精神，在兒童美術與兒童文學、兒童文化領域上做出傑出貢獻，獲評審團肯定，將頒予特別貢獻獎。

文化部說明，鄭明進1932年出生於台北，從早期開始引進各國繪本，擔任選書及翻譯、顧問的角色；曾參與《小學生畫刊》等叢書編輯出版工作，並陸續編寫、出版傑出圖畫書插畫家系列，至今已出版近50本插圖或圖畫書，其中多部作品被譽為台灣童書經典。

評審團認為，鄭明進深耕兒童圖畫書與美術教育，投注一生心力推動台灣繪本演進歷程，對台灣繪本發展有著重要且深遠的影響，為台灣童書在創作與推廣上樹立重要典範。

第49屆金鼎獎頒獎典禮預計於9月舉行，詳細獲獎名單可詢金鼎獎官網。

