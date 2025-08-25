開學收心 新北市圖即起至9/30辦中華兒童叢書特展

市立圖書館自即日起至9月30日推出「中華兒童叢書風華再現特展」與手作工坊系列活動。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕已經絕版的「中華兒童叢書」從1965年出版至2002年止，是5、6年級生的課外讀物之一，新北市文化局副局長于玟表示，這套書啟發許多作家、插畫家，市立圖書館自即日起至9月30日推出「中華兒童叢書風華再現特展」與手作工坊系列活動，帶孩子重溫爸媽的童年回憶；許多分館也從即日起至9月30日推出開學季活動，舉辦新書分享會、伴讀等活動。

市立圖書館自即日起至9月30日推出「中華兒童叢書風華再現特展」與手作工坊系列活動。（記者黃子暘攝）

于玟表示，「中華兒童叢書」是國內首套以現代兒童文學編輯理念出版的兒童讀物，培育許多創作者，包含謝冰瑩、潘人木、林海音、林良、鄭明進、曹俊彥等人，這場特展由新北市米倉國小前任校長吳望如策展，完整展出他40多年來四處搜羅到的973冊叢書，讓小朋友有機會看到爸爸媽媽小時候的課外讀物。

請繼續往下閱讀...

市立圖書館自即日起至9月30日推出「中華兒童叢書風華再現特展」與手作工坊系列活動。（記者黃子暘攝）

吳望如介紹，這次展出的973冊，包含多本絕版童書，市圖也搭配其中的「印章」、「午餐日記」、「有趣紙雕塑」、以及「可愛的玩具」4本童書，推出手作工作坊，分別是8月25日「印出我的章─從印章到版畫絹印」、8月30日「一枝一器─餐具手作」、8月31日「讓紙飛翔─剪摺出會飛的動物」，以及9月6日「轉轉樂園─摺紙陀螺玩具」。

市立圖書館自即日起至9月30日推出「中華兒童叢書風華再現特展」與手作工坊系列活動。（記者黃子暘攝）

市圖補充，多個分館也有開學季活動，包括深坑分館8月27日「情緒小怪獸的顏色王國」、坪林分館8月29日「開學心願瓶×我的安心空間」、板橋民生圖書閱覽室8月31日「我的開學暖身畫」、總館9月6日「不點醫生寫給小學生的成長指南」新書分享會、樹林分館9月6日「開學舒心俱樂部」、新莊裕民分館9月13日「寵物伴讀」等，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法