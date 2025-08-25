自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

陳奇祿溫州街故居再送審 委員投票決議不具文資價值

2025/08/25 14:32

文化資產審議會委員會審議溫州街52巷5、7號文化資產價值案。（記者董冠怡攝）文化資產審議會委員會審議溫州街52巷5、7號文化資產價值案。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕大安區溫州街52巷日式宿舍群，目前僅存2、4、5、6、7、8號，市府文化資產審議會委員會今審議5、7號文化資產價值案，其中5、7號在2022年劃入都更單元，後經現勘認定不具文化資產價值潛力解除列冊，但去年有民眾提出前文建會主委陳奇祿生活、辦公一手照做為新事證，歷經專案會議重啟並提請審查，最後投票決議5、7號不具古蹟、歷史建築、紀念建築的文資價值。

此案在會中討論長達近1小時，正反方針對建物保留、列入文化資產與否，各自闡述意見，諸如重啟審查的原因、歷史變遷、陳奇祿的居住事實與為台灣文資保存付出的重大貢獻、建物現況、維護修繕資源有限、影響周邊改建，數位保留、設置紀念碑等折衷方案。

反對保留的住戶指出，要保留的不是房子，而是陳奇祿的精神與貢獻，居民老早就想都更或改建，房屋老舊不堪、每逢地震來襲膽戰心驚，但因基地狹長自行處置不可行，希望能和台大一起合作，街廓就會非常完整。2022年好不容易百分百同意都更，市長蔣萬安也提倡危老重建，結果卻卡關，不解該建築曾重建，模樣今非昔比，這樣也叫文化資產？不滿一直被高舉文化大旗者凌遲，呼籲市府給予確切、公平的處理方法，懇請審查委員「高抬貴手」，讓長者及下一代能夠享有更好的居住品質。

主張保留的學者、專家則播放長達9分鐘的影片，詳述陳奇祿的生平經歷，引進文化資產的觀念，制定「文化藝術獎助條例」、「文化資產保護法」，致力維護傳統文化資產，身兼人類學家、書畫及書法家的多元身分，總統府大門匾額題字也是出自其手，貢獻卓著；這座建築是他專注於學術思想、交流對話的重要場域，另具文資保存歷程的重要意義，應做為市定古蹟，而且都更議題上，保存與開發可以共存，不需犧牲重要的台灣文化資產「起家厝」。

台大說明，校方文資與校園建物維護經費有限，年度修繕費用8000萬元，共計707棟建物、總樓地板面積40萬974坪，各建物每坪修繕費1年不到200元，原有48處古蹟、歷史與紀念建築，近4年增加7處古蹟、16處歷史建築，希望能進行更有效的配置。若5、7號保留，文資建物設施需退離，加上受保護樹木退縮、扣除原建物建蔽率，減少可規畫面積，可能影響北側私有老舊公寓改建，已規畫整理陳奇祿等學者資料保存在校內人類學博物館、百歲紀念館，並向文化部提出表彰建議。

今天有16名審議委員出席，分成5號、7號兩案投票。5號部分，列入古蹟2人同意、14人不同意；列入歷史建築6人同意、10人不同意；列入紀念建築3人同意、13人不同意。7號部分，列為古蹟3人同意、13人不同意；列為歷史建築6人同意、10人不同意；列為紀念建築6人同意、10人不同意。

文化局回應，尊重法定文資審議程序，雖然最終經文資會決議本案不具文化資產價值，但仍請台大擇適當方式呈現，彰顯陳奇祿的事蹟。

