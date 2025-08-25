苗栗書法家黃太平 勇奪日本國際書法比賽3連霸

苗栗縣書法家黃太平，連3年榮獲由日本公益財團法人武道館主辦的「全日本書初め大展覽會國際書法比賽」特別賞殊榮。（圖由黃太平提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣書法家黃太平，連3年榮獲由日本公益財團法人武道館主辦的「全日本書初め大展覽會國際書法比賽」特別賞，苗栗縣長鍾東錦今（25）日頒獎表揚，肯定黃太平多年來精進書藝，更以無私奉獻的精神，長年推廣樂齡與校園書法研習，啟發年輕學子認識並傳承書法藝術，讓國際看到台灣書法之美。

苗栗縣書法家黃太平，連3年榮獲「全日本書初め大展覽會國際書法比賽」特別賞殊榮，縣長鍾東錦（左）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

黃太平自小學五年級起，在恩師陳進來悉心指導下，開始臨摹字帖，研習正楷、草書、隸書、篆書等多種書體。他數十年如一日勤練不輟，即使日常事務繁忙，也堅持每天練習，累積了扎實的筆法功底與豐富的創作能量。其間，他在全國性書法比賽中多次奪得前3名殊榮，亦常受邀擔任比賽評審。2019年，他更受邀赴法國羅浮宮參展，向國際觀眾展現東方書法的獨特魅力，現任苗栗縣藝文推廣協會理事長，長年投入藝文活動推廣，深獲藝文界肯定。

請繼續往下閱讀...

近年來，黃太平經常走入校園與社區，指導學生與樂齡族群體驗書法之美。他曾獲中華民國書學會頒發全國傳書名師獎（民辦薪傳獎），該獎項僅舉辦3屆即因經費停辦，得獎殊為珍貴。黃太平說，書法是我國固有的國粹，能修身養性、調氣養神、活化腦細胞，許多書法家皆長壽康健，因此希望能透過推廣，讓更多人從中受益。

苗栗縣書法家黃太平（左），致贈墨寶給縣長鍾東錦。（記者張勳騰攝）

由日本公益財團法人武道館主辦的「第61回日本書初め大展覽會國際書法比賽」，此賽事為日本最具規模與影響力的書法盛會，吸引來自世界各地的頂尖書法家參賽。比賽規定參賽者必須先獲得武道館奬勵賞，才能進入特別賞的評選並參加頒獎典禮，評審標準涵蓋筆法、結構、氣韻及作品意境等。黃太平憑藉深厚功力、沉穩筆觸與獨具韻味的作品，第3度奪得特別賞，成功締造3連霸佳績，再度讓國際看到台灣書法之美。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法