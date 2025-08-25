傳藝高雄園區拚台普拉斯 經典歌仔戲 布袋戲 豫劇 京劇接力競演

台北海鷗劇場《國姓之鬼》融合歷史深度與當代表現。（林育全攝，傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立傳統藝術中心高雄園區中山堂將於8月30日至10月19日推出「傳藝經典系列」，共規劃9檔節目、15場演出，內容橫跨歌仔戲、布袋戲、豫劇、京劇等，由傳藝金曲獎得主、國家級劇團與南部在地優秀團隊接力呈現，為傳藝高雄園區下半年重點藝術活動「2025拚台普拉斯」揭開序幕。

傳藝中心副主任王逸群表示，傳藝高雄園區內的台灣歌仔戲中心專注扶植內、外台歌仔戲演出，讓歌仔戲團能在此找到屬於自己的舞台；而以高雄中山堂劇場為核心的專業展演空間，則承接多元傳統戲曲劇種，致力打造為南台灣傳統戲曲的重要基地。

「2025拚台普拉斯」共有傳藝經典系列、歌仔戲大捙拚以及外台歌仔戲2.0，3大系列將陸續登場，自8月底到11月底，匯聚全台24個優秀表演團隊，於室內劇場與戶外場域，推出29檔節目、43場演出，涵蓋28場售票與15場免費展演。盼具體展現傳藝中心扶植劇團、深耕南台灣藝文場域的實質行動。

率先展開的「傳藝經典系列」，將由台北海鷗劇場的《國姓之鬼》，於8月30、31日進行開幕演出，此作曾獲傳藝金曲最佳導演獎與台新表演藝術獎，故事融合寫實與奇幻，以4個時空層次探索國姓爺鄭成功的身影與精神象徵，並打破線性敘事，形塑「戲中戲中戲」的複層結構，帶領觀眾進入層層疊疊的歷史記憶與當代想像。

