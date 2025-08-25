自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

看展有如文史洗禮 《時光繪旅》台南悠遊畫會聯展至10/30

2025/08/25 19:17

台南市悠遊畫會於安平福爾摩沙遊艇酒店舉行會員作品聯展，將展至今年10月30日。（南市悠遊畫會提供）台南市悠遊畫會於安平福爾摩沙遊艇酒店舉行會員作品聯展，將展至今年10月30日。（南市悠遊畫會提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕為響應2025年「府城城垣300年」，推廣在地藝術之美與文化觀光旅遊，台南市悠遊畫會從即日起至10月30日在安平區福爾摩沙遊艇酒店舉辦《時光繪旅》會員聯展，展出42幅精采寫生作品，畫作捕捉台南地方景點故事，看畫展有如一場台南地方文史洗禮。

台南市悠遊畫會藝術家在開幕式為看展民眾做現場免費人物速寫。（南市悠遊畫會提供）台南市悠遊畫會藝術家在開幕式為看展民眾做現場免費人物速寫。（南市悠遊畫會提供）

悠遊畫會指出，此次畫展選在風景如畫、座落於安平港水景灣畔，與安平古堡隔灣相望的福爾摩沙遊艇酒店舉辦，特殊的展場位置極具歷史氛圍，與展覽主題相互呼應，歡迎熱愛藝術與台南文化的朋友們走進福爾摩沙酒店，遙望安平古堡，藉由畫展感受畫筆所描繪的時光旅程。

台南市悠遊畫會於安平福爾摩沙遊艇酒店舉行會員作品聯展。（南市悠遊畫會提供）台南市悠遊畫會於安平福爾摩沙遊艇酒店舉行會員作品聯展。（南市悠遊畫會提供）

台南市悠遊畫會是一個以寫生為主的畫會，每週四風雨無阻穿梭在台南各個街角巷弄、廟宇教堂、城垣公園和名勝古蹟等景點從事寫生活動，將城市的每一個細節化作藝術。獨特的藝術團體從2004年創立迄今，邁入第21年，會員達60人。

此次《時光繪旅》畫展共展出42幅精彩作品，以寫生之美，重溫台南人心中的溫度，以寫生為經、情感為緯，串起屬於台南的時光記憶。南市悠遊畫會理事長盧婉菁表示，台南擁有獨特的人文風貌，巷弄磚牆間藏著無數動人的故事，藝術家們透過畫筆，細膩捕捉這座城市的光影變化與文化底蘊，使這些珍貴的瞬間得以被永恆保存，也讓更多人看見台南深厚的人文氣息與獨特魅力。這不僅是一場畫展，走進展場就像漫步在台南的老街小巷與各地景點，重溫那些或許正在消逝、卻永遠留在心底的風景。

