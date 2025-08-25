自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

國片大航海計畫新增「國際旗艦組」補助最高1億 目標3年內10部

2025/08/25 21:00

114年度國產電影長片輔導金第2梯次自9月1日至9月30日開放申請。（文化部提供）114年度國產電影長片輔導金第2梯次自9月1日至9月30日開放申請。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為提升台灣電影製作規模與國際競爭力，文化部今（114）年起正式啟動「大航海計畫」，並於將自9月1日起至9月30日開放申請的114年度「國產電影長片輔導金」第2梯次徵件，特別新增「國際旗艦組」，鼓勵具國際市場潛力、可跨域延伸或發展成IP的電影企劃投入。

文化部長李遠表示，為能補足因政府、民間資源有限的情況，近年台灣電影積極尋求跨國合資、合製等合作，為台灣電影開展出一條走上國際的道路。如今年入選坎城影展國際影評人週單元的《左撇子女孩》，即為台灣與美、英、法等國合作。李遠指出，「大航海計畫」，希望透過引進國際資金及人才，不僅分散市場風險，提高作品國際關注度，並透過跨國合作培養台灣人才及技術經驗，進而促成更多更具商業競爭與藝術價值的台灣電影。

「大航海計畫」先由文策院於今年上半年推出「台灣故事開發國際合作計畫」，以最高補助600萬元，帶動更多故事題材孵化開發。接續在影視局的長片輔導金增加「國際旗艦組」，補助金額最高為1億元，且並不侷限跨國合製案，也鼓勵國內製作公司推出更市場性的作品，預計3年內可補助10部左右的國際旗艦組。

文化部強調，國際旗艦組電影案製作成本應達1億以上，具執導或製作2部以上長片經驗的我國導演或製片，且其中1部國內票房達3,000萬或導演曾獲國內外重要影展入圍或獲獎。詳情可詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/Web/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應