國片大航海計畫新增「國際旗艦組」補助最高1億 目標3年內10部

114年度國產電影長片輔導金第2梯次自9月1日至9月30日開放申請。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為提升台灣電影製作規模與國際競爭力，文化部今（114）年起正式啟動「大航海計畫」，並於將自9月1日起至9月30日開放申請的114年度「國產電影長片輔導金」第2梯次徵件，特別新增「國際旗艦組」，鼓勵具國際市場潛力、可跨域延伸或發展成IP的電影企劃投入。

文化部長李遠表示，為能補足因政府、民間資源有限的情況，近年台灣電影積極尋求跨國合資、合製等合作，為台灣電影開展出一條走上國際的道路。如今年入選坎城影展國際影評人週單元的《左撇子女孩》，即為台灣與美、英、法等國合作。李遠指出，「大航海計畫」，希望透過引進國際資金及人才，不僅分散市場風險，提高作品國際關注度，並透過跨國合作培養台灣人才及技術經驗，進而促成更多更具商業競爭與藝術價值的台灣電影。

「大航海計畫」先由文策院於今年上半年推出「台灣故事開發國際合作計畫」，以最高補助600萬元，帶動更多故事題材孵化開發。接續在影視局的長片輔導金增加「國際旗艦組」，補助金額最高為1億元，且並不侷限跨國合製案，也鼓勵國內製作公司推出更市場性的作品，預計3年內可補助10部左右的國際旗艦組。

文化部強調，國際旗艦組電影案製作成本應達1億以上，具執導或製作2部以上長片經驗的我國導演或製片，且其中1部國內票房達3,000萬或導演曾獲國內外重要影展入圍或獲獎。詳情可詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/Web/）。

