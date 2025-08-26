2025新加坡仲夏夜空藝術節登場 放慢腳步感受「島嶼之夜」

新加坡國家博物館立面的投影光雕秀。（歐新社提供）

〔李珞玟／綜合外電報導〕新加坡仲夏夜空藝術節（Singapore Night Festival, SNF）邁入第16屆，今年以「島嶼之夜」（Island Nights）為主題，於勿拉士巴沙-武吉士（Bras Basah-Bugis）一帶舉辦超過80項體驗活動，涵蓋光雕投影、裝置藝術、街區導覽、表演、工作坊等，邀請民眾放慢腳步、休息充電，並回顧新加坡豐富的海事與海島傳承。

夜空藝術節的代表活動為戶外裝置與建築立面投影。獅城大廈購物中心外，以電子廢棄物打造的《賽博劍魚V2.0》（Cyberswordfish V2.0），從新加坡漁民傳說中的劍魚起興，帶來對科技的反思。亞米尼亞街上，矗立一座發光的巨型螃蟹雕塑《Jiwa Laut》，靈感取材自馬來傳說。新加坡國家博物館的外牆上，則依時段投影結合天文與航海主題的光雕秀《馬賽克》（Mosaic）。

互動式竹林祕境《慢活甘榜》（Kampong Chill）。（歐新社提供）Eness工作室打造的互動式聲光裝置《天空之城》（Sky Castle）。（歐新社提供）

本次主打的大型裝置包括藝術與科技工作室Eness打造的《天空之城》（Sky Castle），繼巡迴雪梨、香港和杜拜後，落腳新加坡，只要與氣球拱門互動，就能發出動人樂音；還有街頭藝術家雙人組Yok & Sheryo創作的互動式竹林祕境《慢活甘榜》（Kampong Chill），邀民眾享受宛如海島村莊的寧謐時光，逃離市中心的喧囂。另有多種聲響體驗、戲劇表演及親子活動，讓民眾能在文化、藝術與歷史的交織中，感受獨一無二的夜間魅力。

「2025新加坡仲夏夜空藝術節」是首次由新加坡國家文物局（National Heritage Board）新成立的子公司HeritageSG主辦，期許這個東南亞地區歷史最悠久的夜間藝術節之一，能促進區域內更緊密的合作，並成為光藝術的發展中心和引領者。

LABSIXFIVE工作室打造的裝置藝術《Two Sides of Our Island》。（歐新社提供）

首次擔任藝術節總監的卡齊姆‧卡里姆（Qazim Karim）表示，新加坡以繁忙和喧囂而聞名，或許不是大家想到島嶼時第一個浮現在腦海的地方，但希望今年的「島嶼之夜」主題能鼓勵忙碌的新加坡人多一些暫停與反思，畢竟「放鬆一下並沒有什麼不對」。活動至9月6日止，詳情請上官網（https://www.heritage.sg/sgnightfest）查詢。

