憑什麼得獎？ 金鼎獎評審分類說明 數位出版重點最不同

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部昨（25）日公布第49屆金鼎獎得獎名單，除特別貢獻獎之外，評審團也針對各類得獎者及作品，說明給獎理由。位特殊的是數位出版類，獎項目的在激勵出版業者踏上數位化旅程，因此強調與閱聽者之間的互動與趣味，得獎作品展現多元內容、創新思維及使用過程中的流暢體驗，有趣的是，得獎作品標的多瞄準兒少。

比如獲得數位內容獎的《森林嬉遊曲》，融合三隻小豬、小紅帽與大野狼的經典童話，以兒歌與古典樂交織出沉浸式音樂體驗。隨說書人的細膩敘事，開啟兒童古典音樂專輯的新篇章。而獲數位創新獎的《FunPark童書夢工廠：啟動數位閱讀素養力》，AR技術的導入增強了學習趣味性，且依年齡和類別進行精細分類，方便搜尋。此外，可連接電腦與電視，擴大了可及性與使用體驗。

以推廣現代詩為核心的紙本季刊《人間魚詩生活誌》，跳脫傳統文學雜誌框架，融入多元跨域面向，扣合不同藝術領域與文化社會脈動的進步思維，表現了主體自信及開發當代性議題，在編輯內含與閱讀視覺間達到整體平衡，因此獲雜誌類「人文藝術類獎」。

至於雜誌類，多為題材創意十足且多元充實，是充滿閱讀樂趣的知識載體，尤其人文藝術方面，集文化、文學、美學與當代社會思潮於一身；專題報導獎作品揭露社會議題背後結構性困境，展現報導的高度與影響力；惜攝影方面從缺。

而圖書類得獎作品，文學圖書獎以富有個人風格的方式回應社會與歷史、個人與群體，表現台灣多族群多層次的困惑與情感；非文學圖書獎作品則涵蓋多元領域，為作者與編輯匠心獨運以回應社會關懷的傑作。

