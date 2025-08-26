澎湖追風音樂燈光節 光島盛典搶先看

結合澎湖傳統褒歌，提供視覺與聽覺不同感官享受之美。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「澎湖追風音樂燈光節」即將於8月29日揭開序幕，其中以「光島盛典」為主題的燈光節，連日來試燈，讓民眾搶先看。融合「光與島」的創作發想，透過創意燈飾、光影互動科技與在地文化故事，打造專屬澎湖的夜間沉浸式旅遊體驗，邀請民眾一同走進光影編織的夢幻旅程。

虎井島擁抱地標，也出現在光島盛典中。（記者劉禹慶攝）

「光島盛典」以「旅行秋冬澎湖的N種方式」為策展主軸，邀請專業藝術團隊聯手打造，以趣味直觀的光影創作，講述澎湖的風俗故事與旅行記憶。作品特別呼應秋季澎湖盛行的強風特色，融入「乘風」、「破風」、「追風」、「搧海風」等創作語彙，巧妙結合光、風、聲與自然地景，讓觀眾在夜色中感受澎湖獨有的歷史脈絡與文化魅力。

此次展演以傳統布燈、鋼線藝術、現代光影科技與多元材料混搭應用，打造多項光影作品。包括入口裝置《歡迎<光>臨》、《海島歌聲》、《味獻》、《菊島敘事》、《虎嶼之瞳》、《風翼時約》、《時代記憶》、《菊島浪客》、《海上之花》、《月影自造》等。

其中《留聲，留生》則以海螺為象徵，創作出「海洋留聲匣」，收錄澎湖的生活聲景如海浪聲、烹飪聲與日常對話，透過ASMR聲音互動，留住旅行記憶。澎管處長郭振陵表示，今年「澎湖追風音樂燈光節」整合音樂、光影、文化、生態及在地商圈資源，提供遊客豐富多元的旅遊體驗，誠摯邀請國內外旅客來澎湖體驗這份最具感動的海島驚喜。

