自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

澎湖追風音樂燈光節 光島盛典搶先看

2025/08/26 14:09

結合澎湖傳統褒歌，提供視覺與聽覺不同感官享受之美。（記者劉禹慶攝）結合澎湖傳統褒歌，提供視覺與聽覺不同感官享受之美。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「澎湖追風音樂燈光節」即將於8月29日揭開序幕，其中以「光島盛典」為主題的燈光節，連日來試燈，讓民眾搶先看。融合「光與島」的創作發想，透過創意燈飾、光影互動科技與在地文化故事，打造專屬澎湖的夜間沉浸式旅遊體驗，邀請民眾一同走進光影編織的夢幻旅程。

虎井島擁抱地標，也出現在光島盛典中。（記者劉禹慶攝）虎井島擁抱地標，也出現在光島盛典中。（記者劉禹慶攝）

「光島盛典」以「旅行秋冬澎湖的N種方式」為策展主軸，邀請專業藝術團隊聯手打造，以趣味直觀的光影創作，講述澎湖的風俗故事與旅行記憶。作品特別呼應秋季澎湖盛行的強風特色，融入「乘風」、「破風」、「追風」、「搧海風」等創作語彙，巧妙結合光、風、聲與自然地景，讓觀眾在夜色中感受澎湖獨有的歷史脈絡與文化魅力。

此次展演以傳統布燈、鋼線藝術、現代光影科技與多元材料混搭應用，打造多項光影作品。包括入口裝置《歡迎<光>臨》、《海島歌聲》、《味獻》、《菊島敘事》、《虎嶼之瞳》、《風翼時約》、《時代記憶》、《菊島浪客》、《海上之花》、《月影自造》等。

其中《留聲，留生》則以海螺為象徵，創作出「海洋留聲匣」，收錄澎湖的生活聲景如海浪聲、烹飪聲與日常對話，透過ASMR聲音互動，留住旅行記憶。澎管處長郭振陵表示，今年「澎湖追風音樂燈光節」整合音樂、光影、文化、生態及在地商圈資源，提供遊客豐富多元的旅遊體驗，誠摯邀請國內外旅客來澎湖體驗這份最具感動的海島驚喜。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應