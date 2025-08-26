高雄港邊搭起3頂巨型馬戲篷 亞洲最大馬戲藝術節10月登場

FOCASA馬戲藝術節將於中秋及雙十連假在高雄登場。（Focasa馬戲團臉書提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄港邊近期陸續搭起3頂巨型馬戲篷，吸引民眾目光，原來這是將於10月中秋及雙十連假登場的「FOCASA馬戲藝術節」；戶外園區免費入場，馬戲篷內節目則邀請8國團隊、演出101場國際馬戲，需購票觀賞。高市府官方臉書也特別預告這場亞洲規模最大的馬戲藝術節。

FOCASA馬戲藝術節邀請8國團隊，演出101場國際馬戲。（Focasa馬戲團臉書提供）

FOCASA是台灣第一個專業的當代馬戲團隊，成立於2011年，致力於推動當代馬戲藝術的發展，2017年迄今連續8年，入選國藝會演藝團隊獎助專案「TAIWAN TOP演藝團隊」。

第2屆FOCASA馬戲藝術節由FOCASA馬戲團主辦，將於10月3至6日、10至12日於高雄展覽館輕軌站旁（成功二路與海邊路口）大草地登場，今年以「馬戲水手村」為主題，3頂巨型馬戲篷靠岸港都，最高一座更達7層樓高，集結多國頂尖馬戲團隊，打造戶外港邊馬戲樂園。

高雄港邊近期陸續搭起3頂巨型馬戲篷。（市議員郭建盟提供）

這場馬戲團盛會，戶外園區免費入場，有超過50攤市集美食、旋轉木馬、高空體驗、「尋夢高蹺巨人」快閃表演、港邊酒吧與DJ派對，從白天到夜晚不停歇。

馬戲篷內節目則需購票，邀請8國馬戲團隊演出101場，包括英國狂歡頑童馬戲團《飛天大亂鬥》、澳洲引力神話馬戲團《一萬小時》、墨西哥希妲馬戲團《黃金比例》等；10月5、12日更加碼邀請知名樂團旺福、宇宙人驚喜彩蛋演出。

高雄市政府官方臉書也特地預告這場馬戲嘉年華，歡迎民眾趁著10月中秋與雙十連假，來高雄看亞洲規模最大的馬戲藝術節。

