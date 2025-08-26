自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

高雄港邊搭起3頂巨型馬戲篷 亞洲最大馬戲藝術節10月登場

2025/08/26 14:13

FOCASA馬戲藝術節將於中秋及雙十連假在高雄登場。（Focasa馬戲團臉書提供）FOCASA馬戲藝術節將於中秋及雙十連假在高雄登場。（Focasa馬戲團臉書提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄港邊近期陸續搭起3頂巨型馬戲篷，吸引民眾目光，原來這是將於10月中秋及雙十連假登場的「FOCASA馬戲藝術節」；戶外園區免費入場，馬戲篷內節目則邀請8國團隊、演出101場國際馬戲，需購票觀賞。高市府官方臉書也特別預告這場亞洲規模最大的馬戲藝術節。

FOCASA馬戲藝術節邀請8國團隊，演出101場國際馬戲。（Focasa馬戲團臉書提供）FOCASA馬戲藝術節邀請8國團隊，演出101場國際馬戲。（Focasa馬戲團臉書提供）

FOCASA是台灣第一個專業的當代馬戲團隊，成立於2011年，致力於推動當代馬戲藝術的發展，2017年迄今連續8年，入選國藝會演藝團隊獎助專案「TAIWAN TOP演藝團隊」。

第2屆FOCASA馬戲藝術節由FOCASA馬戲團主辦，將於10月3至6日、10至12日於高雄展覽館輕軌站旁（成功二路與海邊路口）大草地登場，今年以「馬戲水手村」為主題，3頂巨型馬戲篷靠岸港都，最高一座更達7層樓高，集結多國頂尖馬戲團隊，打造戶外港邊馬戲樂園。

高雄港邊近期陸續搭起3頂巨型馬戲篷。（市議員郭建盟提供）高雄港邊近期陸續搭起3頂巨型馬戲篷。（市議員郭建盟提供）

這場馬戲團盛會，戶外園區免費入場，有超過50攤市集美食、旋轉木馬、高空體驗、「尋夢高蹺巨人」快閃表演、港邊酒吧與DJ派對，從白天到夜晚不停歇。

馬戲篷內節目則需購票，邀請8國馬戲團隊演出101場，包括英國狂歡頑童馬戲團《飛天大亂鬥》、澳洲引力神話馬戲團《一萬小時》、墨西哥希妲馬戲團《黃金比例》等；10月5、12日更加碼邀請知名樂團旺福、宇宙人驚喜彩蛋演出。

高雄市政府官方臉書也特地預告這場馬戲嘉年華，歡迎民眾趁著10月中秋與雙十連假，來高雄看亞洲規模最大的馬戲藝術節。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應