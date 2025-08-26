2025半島花花生活節 恆春淡季掀跨國文化熱潮

菲律賓移工樂團Guhit Band將在恆春「畔」酒吧獻唱雷鬼。（火箭人實驗室提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一年一度的「半島花花生活節」將於10月3日至19日在恆春熱鬧登場！以「記憶的聲音」、「行旅的身體」、「交會的頻率」三大主題，集結馬來西亞、香港、德國、菲律賓、加拿大等地藝術家，聯手在地團隊，打造音樂、舞蹈與數位科技交融的跨國文化盛宴。從南洋燈籠夜遊到非洲鼓聲、德國聲音實驗到加拿大療癒舞蹈，活動不僅點燃恆春淡季旅遊熱度，更讓小鎮成為全球文化交會的舞台，邀請旅人共創難忘回憶。

香港天文專家衛叔領銜《望月開花起》。（火箭人實驗室提供）

活動在10月3日中秋夜開幕，馬來西亞「MOONderful馬味中秋節」以燈籠踩街與親子手作，帶來濃濃南洋風情。香港天文專家衛叔領銜《望月開花起》，分享跨國月亮記憶，接續由「搖搖樂非洲鼓舞團」以排灣族歌謠與西非鼓聲交織，呈現《鼓語與族語的共振》，帶領觀眾踏上跨洲音樂之旅。10月7、9日，德國電子樂手「阿滷」Rübezahl與台灣踢踏舞者Malikah聯手演出《鐵馬樂園》，將腳踏車零件化為樂器，重現橫跨20國的旅程聲景，並於《電子聲音實驗室》帶領民眾用水果、身體即興創作音樂。

德國電子樂手「阿滷」將腳踏車零件化為樂器，重現橫跨20國的旅程聲景。（火箭人實驗室提供）

10月10日，菲律賓移工樂團Guhit Band在恆春「畔」酒吧獻唱雷鬼，延續2024年「大港開唱」的熱情，唱響和平與自由。10月14日，Chimerik似不像舉辦「數位創作指南」工作坊，探索科技與表演的融合。加拿大編舞家Andrea Nann則於10月15、16日帶來「Moving into Being」工作坊與獨舞《一種瘋狂的希望》，以舞蹈療癒心靈。

主辦的火箭人實驗室指出，「半島花花生活節」以恆春為舞台，串聯傳統與前衛，吸引國際旅人與在地居民參與。從燈籠夜遊、聲音實驗到數位創作，活動不僅豐富淡季旅遊，更讓恆春成為文化交融的國際地標。今年節目強調共創體驗，歡迎民眾走進恆春，與全球藝術家共舞、共鳴，感受世界多元魅力。

