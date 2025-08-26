自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

高雄愛樂兩樂團 下半年6場主題音樂會不同凡響

2025/08/26 14:19

高市交響樂團本樂季首個作品《山海迴響》音樂會，8月30日將熱鬧登場。（高市文化局提供）高市交響樂團本樂季首個作品《山海迴響》音樂會，8月30日將熱鬧登場。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄春天藝術節圓滿落幕，財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會下半年又規畫6場主題音樂會，高雄愛樂兩樂團繼續以音樂陪伴港都民眾品味生活。

高市文化局表示，8月30日熱鬧登場的《山海迴響》音樂會，為高市交響樂團本樂季首個作品，以「山」、「海」為主題：從丹第描繪南法高地風情的《法國山歌交響曲》，到佛漢威廉士壯麗詩意的《海洋交響曲》，樂團以風格各異卻同樣具自然意象的經典之作，攜手2025國際大師鋼琴藝術節暨大賽首獎得主美國鋼琴家塞繆爾．格里克利希，並與男中音陳翰威、女高音范孟帆、高雄室內合唱團，一同勾勒高雄的地貌風情，為觀眾獻上一場城市與自然共鳴的聲音旅程。

高市國樂團9月27日在衛武營音樂廳演出《情繫山河》，由白袍鋼琴家林品安擔綱獨奏。（高市文化局提供）高市國樂團9月27日在衛武營音樂廳演出《情繫山河》，由白袍鋼琴家林品安擔綱獨奏。（高市文化局提供）

9月27日有2場，其中，高市交《Hallo! 莫札特》音樂會在大東文化藝術中心演出，前國家交響樂團首席吳庭毓擔任指揮，小提琴朱品柔、鋼琴家汪奕聞擔任獨奏，演出聚焦於莫札特創作生涯中最具代表性的4部作品，透過協奏曲、序曲與交響曲的形式，勾勒出音樂神童在不同時期、不同情感狀態下的音樂輪廓。

同日高市國在衛武營音樂廳演出《情繫山河》，由白袍鋼琴家林品安擔綱獨奏，林品安專業雖為醫學，但自幼即深耕鋼琴藝術，演奏風格細膩溫潤，曾榮獲紐約國際華人鋼琴大賽銅獎、大阪國際鋼琴大賽第3名；音樂會中將彈奏《愛河暢想曲》，以充滿詩意和深度的琴音，與樂團交織出一幅溫柔的城市風景。

10月19日《琴抒》鋼琴家林易將與高市交共演柴可夫斯基《第一號鋼琴協奏曲》，林易曾在亞瑟魯賓斯坦國際鋼琴大賽中獲獎，為旅美青年鋼琴家；10月26日高市國《台語紅歌II》經典再現音樂會，邀請金曲歌后曹雅雯、藝人邵大倫擔綱主持與演唱，引領觀眾回味台語歌曲的美好年代。

11月18、19日《KSO的無界搖擺》音樂會，由指揮吳曜宇領軍集結高市交與TPO Big Band 踢霹歐爵士大樂團共同演出，29日高市國《樂韻紅高粱》音樂會，指揮劉江濱以新竹東門城歷史為靈感的《東城竹塹風》開場，嗩吶溫育良、曾榆尹演奏《鳳求凰》雙嗩吶協奏曲，及二胡演奏家王銘裕演出《紅高粱》板胡協奏曲，終曲以王丹紅的《澳門隨想曲》再現中西文化交融的港都風情。

購票請上OPENTIX兩廳院售票網專區購票https://reurl.cc/K90zLq，另規劃有青年席「成年禮金」專屬優惠，加入「高雄愛樂之友」購買同場次票券2張可享75折優惠。

