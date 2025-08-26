喜迎日本藝術家大石曉規特展「微笑，來自龜山」 帶來日常幸福

日本插畫藝術家大石曉規（左1）向企業代表們說明他的創作。（桃園市政府提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府文化局與藝文設施管理中心25日推出「微笑龜山計畫」彩繪微笑符號，為9月6日到11月9日在龜山區A8藝文中心推出的「微笑，來自龜山」特展暖身，A8藝文中心表示，特展將邀日本插畫藝術家大石曉規，透過藝術家的視角，帶領在地居民認識自己生活的地方。

日本插畫藝術家大石曉規的創作。（桃園市政府提供）

「微笑，來自龜山」特展，將在桃園機場捷運A8長庚醫院站的A8藝文中心登場，由大石曉規用溫暖童趣的簡約線條與標誌性的笑臉圖像，搭配鮮明的色彩，創造出簡單卻深刻的情緒語言，希望帶領民眾感受龜山的美好，也能讓在地居民進一步認識自己生活的地方。

為特展暖身，「微笑龜山計畫」25日邀來機捷A8站周邊的企業如亞朔開發股份有限公司、環球購物中心桃園A8店、林口長庚紀念醫院代表們，在長庚空橋、環球購物中心商場內玻璃帷幕進行彩繪，希望大石曉規標誌性的微笑符號，能帶給更多民眾滿滿的幸福感。

A8藝文中心28日到30日，還將舉辦為期3天的「藝術共創工作坊」，由大石曉規與繪本老師、肢體表達老師，帶領居民透過情緒體驗、想像討論、繪畫創作，創造龜山幸福樣貌，共創作品還將於展覽中展出。

