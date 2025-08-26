「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」週末登場！北流周邊交通管制一次看

〔記者孫唯容／台北報導〕潮台北系列活動「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將在台北流行音樂中心熱鬧登場，演出時間為30日上午11時至晚間10時（跨夜DJ演出至隔日凌晨2時），以及8月31日（日）上午11時至晚間10時，匯集亞太十國包含日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、印度、澳洲、台灣，超過50組音樂人，帶來獨立、流行、搖滾、嘻哈、電子等多元曲風的精采演出。

潮台北系列活動「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將在台北流行音樂中心熱鬧登場，演出時間為30日上午11時至晚間10時（跨夜DJ演出至隔日凌晨2時），以及8月31日（日）上午11時至晚間10時。（北市文化局提供）

文化局表示，為打造這場音樂盛宴，市民大道八段（向陽路至南港路二段178巷）將規畫北流大道DJ舞台、市民休息區及通行區。交通管制措施於將於8月29日晚間9點，至9月1日凌晨4時實施，提醒參與民眾、用路人及周邊居民注意，呼籲優先搭乘大眾運輸工具前往，以確保交通順暢。

請繼續往下閱讀...

文化局指出，在SUB場館舉辦之跨夜DJ演出將於8月30日晚間22時至隔日凌晨2時舉行，建議散場後使用代駕或計程車服務，可於台北流行音樂中心南基地忠孝東路側避車灣或向陽路黃線路段上下客，切勿酒後駕車。

文化局表示，為打造這場音樂盛宴，市民大道八段（向陽路至南港路二段178巷）將規劃北流大道DJ舞台、市民休息區及通行區。交通管制措施於將於8月29日晚間9點，至9月1日凌晨4時實施，提醒參與民眾、用路人及周邊居民注意，呼籲優先搭乘大眾運輸工具前往，以確保交通順暢。（北市文化局提供）

配合交通管制，管制時段行經該區域的小12公車將取消部分站位並改道行駛，取消站位包括，南港高中（市民大道）（往東）、台北流行音樂中心（雙向）、市民大道八段（雙向）。管制區內YouBike微笑單車 2.0「台北流行音樂中心（南港路）」及「台北流行音樂中心（市民大道）」將暫停使用。另外，位於市民大道八段（南基地東側）之計程車招呼站將暫停使用。

文化局鼓勵參與活動樂迷多搭乘大眾運輸工具，捷運可搭乘板南線「昆陽站」（步行約8-10分鐘）或「南港站」（步行約10-12分鐘）。外縣市樂迷可搭乘高鐵或台鐵至南港站後轉乘捷運或步行。周邊公車可選擇搭乘至「東明里／台北流行音樂中心站」或「南港高中站」，步行5-10分鐘抵達，建議可下載台北公車APP或至台北市交通局網站查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法