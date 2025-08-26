自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

喵星人變身道士、媒婆現身台南歷史建築 招福牽緣萌翻天

2025/08/26 14:39

人氣貓咪將換上道士服逗趣又討喜。（記者王姝琇攝）人氣貓咪將換上道士服逗趣又討喜。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南歷史建築「赤崁東街日式宿舍」，為全國首座貓咪主題古蹟餐廳，適逢農曆鬼月、七夕情人節將至，業者特別規畫結合喵星人逗趣裝扮與在地文化故事，推出「貓道士出巡×貓媒婆牽線」活動增添樂趣，成為話題。

逗趣又討喜的貓咪造型吸引不少民眾拍照打卡。（記者王姝琇攝）逗趣又討喜的貓咪造型吸引不少民眾拍照打卡。（記者王姝琇攝）

店內人氣貓換上道士服、媒婆裝展開「巡店儀式」，象徵為到訪民眾招福驅煞、斬惡緣、牽良緣，也為農曆鬼月增添趣味話題。現場亦設置有「祈福明信片」，民眾可將願望寫下並投入祈福箱，完成後可獲得設計款「祈福手鍊」，每日限量20份，此外，每週二晚間5點30分舉辦「鬼月講古夜」，力邀台南在地文史與創作達人分享地方傳說與城市故事，每場限額15人。

台南角落有貓同步推出「巷仔Niau」盲盒交換服務。（記者王姝琇攝）台南角落有貓同步推出「巷仔Niau」盲盒交換服務。（記者王姝琇攝）

值得一提的是，人氣吉祥物「巷仔Niau」搭上七夕話題，牽上紅線換新造型，也再度掀起討論熱潮，業者也推出巷仔Niau經典公仔販售，並規畫盲盒交換服務，讓收藏愛好者與愛貓民眾能在互動中增添樂趣。

台南角落有貓推出「貓道士出巡×貓媒婆牽線」活動增添樂趣。（記者王姝琇攝）台南角落有貓推出「貓道士出巡×貓媒婆牽線」活動增添樂趣。（記者王姝琇攝）

角落有貓業者侯亞寧表示，盼透過「貓道士出巡×貓媒婆牽線」讓鬼月不只有禁忌，更能在文化、藝術與貓的陪伴中獲得療癒；民眾可選擇寫一封信、聽一場講古，或單純與貓咪互動，讓7月不再只是回避，而是另一種心安與美好記憶的月份。

逗趣又討喜的貓咪造型吸引不少民眾拍照打卡。（記者王姝琇攝）逗趣又討喜的貓咪造型吸引不少民眾拍照打卡。（記者王姝琇攝）

此外，「角落有貓」二樓空間打造「在地文創專區」，邀集10位職人參與，包括插畫家邱浡洧的黑貓系列、樂福手作與簡小聖合作的寵物刺繡雜貨、「木頭愛上貓」推出的原木家具與貓奴周邊，及藝術娃偶創作者「角木先生」的木藝作品。現場並設有交換專區，呼應台南市政府推動的「巷仔貓」文創概念，讓更多創作在空間中交流流動。

