自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

淡水古蹟博物館「文化廊帶」導覽 串聯9景點免費走訪百年建築

2025/08/26 12:16

淡水古蹟博物館推出「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，途中行經淡江高級中學。（記者羅國嘉攝）淡水古蹟博物館推出「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，途中行經淡江高級中學。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館以台灣世界遺產潛力點「淡水紅毛城及周邊歷史建築群」為主軸，推出「古蹟文化廊帶」主題導覽，串聯9處古蹟，帶領遊客走訪跨越400年的建築群。即日起至年底每週六、日舉辦，分為上午10時與下午3時2場，每場20人，週四（28日）中午開放免費報名，5人以上即可成團，另可加購租借高中制服，每套100元。

淡水古蹟博物館舉辦「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，行經真理大學牧師樓。（記者羅國嘉攝）淡水古蹟博物館舉辦「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，行經真理大學牧師樓。（記者羅國嘉攝）

淡古館長蔡美治指出，此次導覽活動行經紅毛城、理學堂大書院、牧師樓、姑娘樓、八角塔、體育館、橄欖球場、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及多田榮吉故居等9處古蹟。導覽路線同時結合影視元素，包括《不能說的·秘密》、《茶金》、《斯卡羅》、《國際橋牌社》、《搜查瑠公圳》等作品的取景地，讓參與者在體驗歷史文化之餘，也能重溫影劇經典場景。

蔡美治表示，活動即日起至年底於每週六、日舉行，分為上午10時與下午3時兩場，每場20人，週四中午開放報名，5人以上即可成團，另可加購租借高中制服，每套100元，詳情可至淡水古蹟博物館官網查詢。

蔡美治說，配合淡江大橋通車，博物館積極「打開」淡水古蹟，包括淡江高中體育館與橄欖球場、真理大學理學堂大書院與牧師樓等，藉由導覽活動吸引國內外旅客朝聖影劇場景，並提升在地文化觀光量能。其中，《不能說的·秘密》取景的八角塔、牧師樓最受影迷關注；紅毛城、小白宮及多田榮吉故居則分別入鏡《茶金》、《斯卡羅》等戲劇，成為遊客必訪景點。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應