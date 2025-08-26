淡水古蹟博物館「文化廊帶」導覽 串聯9景點免費走訪百年建築

淡水古蹟博物館推出「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，途中行經淡江高級中學。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館以台灣世界遺產潛力點「淡水紅毛城及周邊歷史建築群」為主軸，推出「古蹟文化廊帶」主題導覽，串聯9處古蹟，帶領遊客走訪跨越400年的建築群。即日起至年底每週六、日舉辦，分為上午10時與下午3時2場，每場20人，週四（28日）中午開放免費報名，5人以上即可成團，另可加購租借高中制服，每套100元。

淡水古蹟博物館舉辦「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，行經真理大學牧師樓。（記者羅國嘉攝）

淡古館長蔡美治指出，此次導覽活動行經紅毛城、理學堂大書院、牧師樓、姑娘樓、八角塔、體育館、橄欖球場、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及多田榮吉故居等9處古蹟。導覽路線同時結合影視元素，包括《不能說的·秘密》、《茶金》、《斯卡羅》、《國際橋牌社》、《搜查瑠公圳》等作品的取景地，讓參與者在體驗歷史文化之餘，也能重溫影劇經典場景。

請繼續往下閱讀...

蔡美治表示，活動即日起至年底於每週六、日舉行，分為上午10時與下午3時兩場，每場20人，週四中午開放報名，5人以上即可成團，另可加購租借高中制服，每套100元，詳情可至淡水古蹟博物館官網查詢。

蔡美治說，配合淡江大橋通車，博物館積極「打開」淡水古蹟，包括淡江高中體育館與橄欖球場、真理大學理學堂大書院與牧師樓等，藉由導覽活動吸引國內外旅客朝聖影劇場景，並提升在地文化觀光量能。其中，《不能說的·秘密》取景的八角塔、牧師樓最受影迷關注；紅毛城、小白宮及多田榮吉故居則分別入鏡《茶金》、《斯卡羅》等戲劇，成為遊客必訪景點。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法