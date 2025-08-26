雪霸登頂紀念書改版 另推大霸尖山專屬紀念書

歷經5年雪霸登頂紀念書改版，還有大霸尖山專屬紀念書。（雪管處提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕山友登頂雪霸園區可申請新版登頂紀念書！雪霸國家公園轄下擁有不少熱門登山路線，雪霸國家公園管理處自2005年起應山友需求，山友於雪霸園區高山登頂後可申請登頂紀念書，經過多次改版，上個版本已經5年未更動，由於不少山友反映希望能擁有新風貌登頂紀念書，雪管處也推出3種新版本紀念書，還包括擁有「世紀奇峰」美譽的大霸尖山專屬版本。

雪管處表示，山友5年來多次反映，加上近5年登山人數明顯增加，雪管處以雪霸特色自然生態推出3種版本紀念書，分別為「冬季版雪山」、「春季版雪山」與「春季版大霸尖山」，提供山友能擁有專屬的回憶與收藏。

請繼續往下閱讀...

歷經5年雪霸登頂紀念書改版，還有大霸尖山專屬紀念書。圖為冬季版雪山底圖。（雪管處提供）

其中「冬季版雪山」以潔白雪景與雪山山脈為主軸，呈現雪霸冬日靜謐壯麗的純白世界，搭配雪山主峰石碑、特有植物與山羌、水鹿；「春季版雪山」結合特有豐富的開花植物生態盼傳遞生機蓬勃氛圍，並加入黃魚鴞、藍腹鷴、台灣野山羊與冠羽畫眉等動物；「春季版大霸尖山」則融合夏季高山植被與藍天白雲的遼闊景致並呼應原住民族人聖山的莊嚴與神聖感。

歷經5年雪霸登頂紀念書改版，還有大霸尖山專屬紀念書。圖為春季版雪山底圖。（雪管處提供）歷經5年雪霸登頂紀念書改版，還有大霸尖山專屬紀念書。圖為春季版大霸尖山底圖。（雪管處提供）

雪管處也說明，因轄內百岳眾多，改版僅另推出大霸尖山版，登高大霸尖山者，可申請專屬的「春季版大霸尖山」登高紀念證明；登上雪山主峰或園區其他名岳者則從兩款雪山底圖中擇一申請。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法