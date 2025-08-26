雲林國際偶戲節9/22登場 台灣等4國尬場

2025雲林國際偶戲節主視覺亮相，縣府邀請大家來為可愛手指偶取個好名字。（雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025雲林國際偶戲節將在9月22日至10月12日登場，今年以「超越偶——偶戲超想像」為策展主題，主視覺今（26）日亮相，為粉紅色、黃色的手掌偶，象徵操偶師的雙手，縣府文化觀光處表示，這是主視覺首次導入角色IP，歡迎大家一起來幫它命名。

國際偶戲節今年邁入第23屆，雲林縣長張麗善指出，偶戲節已成為雲林重要活動，每年吸引許多民眾參與，往年主視覺多是靜態圖，傳達傳統文化的深度，但隨著時代改變，藝術不再只是單向傳遞，需要更多互動與跨界延伸。今年角色IP的出現，就是一個重要轉折點。它不僅能用在舞台與活動宣傳上，還能延伸到實體公仔、周邊商品、社群平台，甚至動漫與遊戲，讓布袋戲走出劇場、融入日常生活。

請繼續往下閱讀...

文觀處長陳璧君表示，今年主視覺設計靈感來自「操偶師的雙手」，因為手是布袋戲的靈魂，設計團隊把這個傳統象徵轉化為兩個鮮明角色粉紅大手與小黃手，彼此互動的畫面，呼應「以手傳神」的文化精髓，也象徵傳統與創新的交流，另可愛手指偶邀請大家來為它取個好名字，活動辦法可上「國際偶戲節」臉書粉專查詢。

文觀處說，今年偶戲節除台灣偶戲團隊，還有來自韓國、美國、日本等國家團隊來演出及交流，系列活動在9月22日至26日金掌獎、9月27、28日青年金掌獎、10月1日至5日小金掌獎、10月10日晚上7點開幕音樂會，10月11日有2大場經典演出。

