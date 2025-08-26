彰化昔日有神社！鼓山寺動「祭器庫」 驚動文化人聯署保留

這是昔日田中神社的「祭器庫」，今傳出將被拆除，文化界展開文化救援。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮昔日有一神社，地點就在現在的「鼓山寺」，該寺目前仍有少數「田中神社」遺居，其中日式建築的「祭器庫」，近日驚傳要被拆除，文化界立即通報文化局，目前列為暫定為古蹟，拆除工程全面停止。

當地文史工作者張鍚池說，很多田中人不知道鼓山寺現址就是昔日的「田中神社」，它創建於1939年，在日本殖民時期，地方的慶典或民間結婚都在田中神社舉行，但在國民政府來台後，因其具有「日本皇民化」意象而被拆除，僅存祭器庫、石燈籠及鎮座執行碑等3項重要建築及文物。

他說，祭器庫就位在昔日的鳥居旁邊，它是放置日本神轎的地方，但不知何故田中神社拆除時，卻把它保留下來；近日有文化人士目睹鼓山寺委請工程人員把「祭器庫」清空，現場被釘上多根工程界標，引發「拆除危機」疑慮，大家在網路上聯署，引起文化局重視，今天現場貼出公文，將「祭器庫」列為暫定古蹟並下令工程停止。

祭器庫就位在石燈籠前方。（記者顏宏駿攝）

他說，二次大戰後，田中神社一度被改成「鎮安宮」，供奉國姓爺鄭成功，1957年又改建為鼓山寺。地方文史人士認為，建寺的時候，神社與一部分石燈籠的石材構件被當成填方材料，至今埋在鼓山寺的混凝土地基之中。

他說，祭器庫見證田中神社過去的一段歷史，這不僅應該保留，更應登錄為歷史建物，讓田中知道這裡昔日曾有一座田中神社。

