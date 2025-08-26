自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南文化獎公布 黃文博、台灣藝術家交響樂團文化基金會上榜

2025/08/26 14:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市政府今（26）日公布第14屆「台南文化獎」得主，個人獎由長年深耕本土文化教育與田野調查的黃文博校長獲得；團體獎則由致力推動古典與跨界音樂的台灣藝術家交響樂團文化基金會（TASO）獲得，皆是台南文化界的典範。

南市文局長黃雅玲（左）25日先代表市長黃偉哲拜訪祝賀黄文博校長（右）。（南市文化局提供）南市文局長黃雅玲（左）25日先代表市長黃偉哲拜訪祝賀黄文博校長（右）。（南市文化局提供）

黃文博（曾任台南縣坔頭港國小校長）是資深民俗與民間信仰研究者，一生奉獻於台灣文化田野調查與推廣，出版專書超過百冊，並主編地方文史教材逾80冊。自1994年起主持「南瀛文化研究叢書」，出版超過百冊專書，開啟南瀛學研究風潮；2013年起更持續規畫「大台南文化叢書」與「大台南文化資產叢書」，推動近百冊文化資產出版。黃文博同時推動多項國家級重要民俗認定，並以影像紀錄保存王船信仰，讓地方信仰得以被正式記錄。他也積極推廣台語文，出版多本台語詩集，曾獲教育部本土語言傑出貢獻獎與多項文學獎肯定。

南市文化局長黃雅玲（左）25日先代表市長黃偉哲拜訪祝賀台灣藝術家交響樂團文化基金會董事長蔡素珠（右）。（南市文化局提供）南市文化局長黃雅玲（左）25日先代表市長黃偉哲拜訪祝賀台灣藝術家交響樂團文化基金會董事長蔡素珠（右）。（南市文化局提供）

台灣藝術家交響樂團文化基金會（TASO）自2018年起舉辦「府城新年音樂會」，成為台南指標性音樂慶典。多年來持續策畫跨界與紀念音樂會，如《名人音樂廳——吳興國的戲劇人生》、《P.S.遇見你》、《邁向新世界》等，展現音樂與戲劇、文學的跨域融合。TASO也深耕合唱推廣，陸續支持成立台南節慶合唱團、屏東節慶合唱團及台南少年合唱團，培育新世代音樂人才；並於2023年設立「TASO Orchestra Academy獎學金」，為音樂系學生提供演出與職涯探索機會。同年推出「行動代號：路德維希」樂季計畫，並自2024年起推動偏鄉藝術關懷，落實音樂平權。

南市文化局長黃雅玲表示，黃文博校長與TASO分別在本土文化研究與藝術教育推廣領域深耕多年，不僅持續創作，更引領群體參與，不論在民俗保存、文獻整理、藝術推廣或人才培育，都展現了無可取代的影響力。

