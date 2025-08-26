打造都市原民文化傳承場域，新北隆恩埔祭儀廣場今開工。（原民會提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕推動都市地區原住民族文化傳承場域，「新北市隆恩埔祭儀廣場興建工程」今（26）日舉行開工祈福儀式，原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur去（2024）年核定這座祭儀廣場工程總經費3070萬元，其中原民會補助1950萬元，以營造具有文化歸屬感的空間載體。

原民會副主委谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan今日致詞表示，隨著都市地區族人逐年增多，推動具有生活教育、促進文化傳承以及凝聚部落精神的原住民族公共服務空間及文化祭典場域迫在眉睫，並可讓三峽區的周遭居民，對於認識原住民族文化之可近性提高。

谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan也期許，新北市政府務必掌握工程進度及施工品質，讓祭儀廣場如期如質落成啟用，也讓新北市都市地區族人日後享有優質的文化傳承場域。

原民會自去年起向行政院爭取經費10億元推動「建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫（2024至2027年）」，以落實總統賴清德重視都市原住民族發展之政策主張，這也是首次針對都市地區原住民族的公共建設計畫，預計興建或整建9處都市地區原住民族公共服務空間及17處原住民族文化祭典場域，並以地方政府為補助及後續維運管理主體，期在都會區營造具有文化歸屬感的空間載體，讓不同族群在城市生活中良性交流、相互理解與欣賞。

谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan表示，原民會未來將積極與地方政府合作，將原住民族群的文化特色作為建設「多元文化城市」的重要策略與價值，以致推展都會區原住民族文化傳承、語言推廣及長期照顧等政策。

