走讀鹽埕、玩轉哈瑪星！高雄老宅修復結合實境遊戲打造文化新玩法

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鹽埕區是高雄這座城市歷史的發源地，近年透過文化局「老建築立面美化試辦計畫」修復街區老宅，讓巷弄重現風華，瀨南街、銀座、新樂街等共14棟建築煥然一新，成為旅人探訪高雄老城的全新亮點。

為了讓更多人感受修復成果，文化局將於9月起推出「走讀導覽、主題講座與實境遊戲」三大活動，邀請民眾一邊旅遊、一邊解鎖城市記憶。其中最吸睛的《屋與角—埕封的記憶》實境遊戲，9月13、14日限定舉辦，玩家將化身探險者，穿梭於鹽埕巷弄，透過任務與解謎找回被遺忘的故事，體驗獨特的沉浸式旅程。

除了鹽埕，鄰近的哈瑪星同樣值得安排進行程。文化局推薦遊客將兩地串聯，搭配「神祕的保管箱」在街區尋找線索，或跟隨可愛角色Hama體驗「Hama與時空灶咖傳說」，一邊尋找傳統職人精神，一邊發現傳奇美食。這些遊戲不僅適合年輕人挑戰，也很適合親子同遊，讓文化探索變得更有趣。

「老建築不只是歷史的痕跡，更是城市生活的記憶。」文化局指出，藉由修復與創意活動結合，希望讓更多人看見高雄的老城魅力，並在走讀與遊戲中，創造專屬自己的旅遊回憶。想要體驗不同以往的城市探險，不妨安排一趟鹽埕與哈瑪星的文化旅行。更多活動詳情可上「高雄文資網」查詢，《屋與角—埕封的記憶》報名則可直接線上登錄參加。

