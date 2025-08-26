自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新北貢寮發現青瓷片、火山浮石等罕見文物 揭北台灣貿易樞紐（影音）

2025/08/26 15:29

成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址挖掘出罕見的15世紀青瓷片。（記者盧賢秀攝）成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址挖掘出罕見的15世紀青瓷片。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／新北報導〕國立成功大學考古團隊在新北市貢寮仁和宮附近的山坡，進行田野調查時發現有大量瓷碎片，是相當難得的禮器，不是當地的產物，今年暑假開始挖掘考古，發現有早年煉鐵遺址，在海拔25公尺高地卻有火山浮石，可能曾經發生大海嘯，最近挖掘出約4、500年前的「小公主」，這些出土的文物年代早且罕見，令古考團隊感到驚奇，研判在15世紀左右台灣北部就是往日本貿易航線的一處中繼站。

成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址挖掘出數量相當多的火山浮石。（記者盧賢秀攝）成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址挖掘出數量相當多的火山浮石。（記者盧賢秀攝）

成大考古研究所教授趙金勇與日本沖繩縣立藝術大學副校長森連也長期合作，研究考古、陶瓷，他們研判北台灣可能有條非官方記錄的貿易航線必經據點，2年前開始在北台灣沿岸田野調查，從淡水河口一直到貢寮，去年在貢寮仁里山坡地發現了罕見的15世紀青瓷，因此向新北市政府申請挖掘考古。

成大教授趙金勇與考古團隊在新北市貢寮仁里遺址挖掘出15世紀的文物。（記者盧賢秀攝）成大教授趙金勇與考古團隊在新北市貢寮仁里遺址挖掘出15世紀的文物。（記者盧賢秀攝）

成大考古團隊在早年稱「三貂社」原住民場域逐步挖了15個探坑，發現許多青瓷碎片，是15世紀時期的朝貢禮器，並非一般的貿易用的瓷器，十分罕見，顯示北台灣是日本琉球貿易間的重要節點。

成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址挖掘「小公主」的遺骸。（成大教授趙金勇提供）成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址挖掘「小公主」的遺骸。（成大教授趙金勇提供）

考古團隊還發現該處有鐵渣、煉爐，曾經有煉鐵場所；煉鐵場旁邊的探坑發現有位「小公主」遺骸，頭顱旁耳朵的位置有琉璃環，髮冠位置有琉璃珠飾品，依其骨盆研判大約17、18歲左右，身材嬌小的「小公主」，距今約4、500年左右。

成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址挖掘出15世紀的文物。（記者盧賢秀攝）成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址挖掘出15世紀的文物。（記者盧賢秀攝）

此外，在考古區裡也發現有大量的火山浮石，山坡的海拔約25公尺高，因此研判可能是日本海底火山爆發，浮石漂流至台灣，曾經發生大海嘯將火山浮石沖上岸。

趙金勇表示，這次考古研究發現不少出乎意料之外、精采的歷史遺跡，希望爭取設置陳列館，並與十三行博物館合作，讓民眾了解當地的文化歷史。

成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址挖掘出15世紀的文物。（記者盧賢秀攝）成大考古團隊在新北市貢寮仁里遺址挖掘出15世紀的文物。（記者盧賢秀攝）

