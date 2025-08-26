自由電子報
晴時多雲

藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

世博官網正式公告 「我們台灣」今起在夢洲演出

2025/08/26 15:17

世博官網介紹We TAIWAN演出內容。（翻攝自世博官網）世博官網介紹We TAIWAN演出內容。（翻攝自世博官網）

〔記者凌美雪／大阪報導〕「今天是賴比瑞亞國家日」，2025世界博覽會每天都會在官網公告當日重點活動，8月26日的頭條，就是賴比瑞亞國家日，參展國家輪流擔當國家日，這件事情很重要，也是世博會舉辦的宗旨之一，藉此加深參展各國的文化理解，為促進國際親善做出貢獻。

就在同一張時間表裡，往下滑到17:00，就會看到一排字：「We TAIWAN in EXPO 2050-廟會前的感恩儀式」，點進去滿滿一整頁，都在介紹台灣將在世博夢洲會場進行1小時的文化藝術展演。

世博官網公告當日重點活動，包括We TAIWAN演出。（翻攝自世博官網）世博官網公告當日重點活動，包括We TAIWAN演出。（翻攝自世博官網）

是的，世博會用「我們台灣」來介紹這一系列活動，雖然我們的國家館在世博大會裡，不能稱「台灣」，但是，文化部帶著豐富精采的又活力旺盛的文化內容，大方以「台灣」之名進入夢洲。

在26至28日這3天，位於夢洲內的Pop-Up Stage North戶外主舞台，我們的「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，將呈現9組代表台灣多元文化的團隊演出。如同世博官網揭示的標題，「我們」不僅謝神，也感謝世博大會的邀請，得以展現台灣始終不放棄讓世界看見的堅強意志。

