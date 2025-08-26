自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「山道猴子」獲文化部90萬補助掀熱議 李遠強調社會性與文化深度走出獨特道路

2025/08/26 16:19

文化部長李遠。（記者陳奕全攝）文化部長李遠。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由YouTuber Eric Duan創作的動畫《山道猴子的一生》，2023年以迷因風格與AI配音在網路爆紅，至今累計近1600萬點閱。影片描述年輕人因沉迷跑山、財務壓力與情感糾葛，最終釀成悲劇，被網友稱為「勸世神作」。

文化部公布「114年度國產電影片企劃及劇本開發補助案」名單，《山道猴子的一生》獲得90萬元補助，立刻在網路引發討論。支持者期待翻拍真人版，質疑者則批評作品畫風粗糙、配音單調，認為不該獲得補助。

文化部長李遠日前接受民視《新聞觀測站》專訪時，談及「台流」發展。他認為台灣影視優勢在紀錄片，市場接受度遠高於其他國家。近年《造山者》、《看不見的國家》等作品熱映，光是暑期四部紀錄片票房就突破一億元，足證觀眾支持。

李遠強調，南韓花費近30年挹注文化產業，雖打造韓流商業模式，但藝術性逐漸被削弱。相比之下，台灣影視作品的社會性與文化深度是最大特色，如《與惡的距離》、《聽海湧》等，都緊扣社會議題與歷史脈絡，這是南韓影劇相對缺乏的。

他表示，任內特別提出紀錄片開發補助，希望強化台灣紀錄片在國際市場的能見度與能量。同時，文化部與文策院（TAICCA）將持續支持影視人才與跨國合作，「有信心不出5年、10年，台流就能成為世界看到的文化潮流。」

李遠重申，台流並不是要複製韓流，「台流就是台流」，它將以紀錄片為核心，以社會性與文化底蘊為優勢，走出屬於自己的道路。此次屬於「劇本開發補助」，金額約數十萬元，與動輒上千萬的劇情片補助不同，目的在於鼓勵多元創意與新題材。「補助其實就是獎勵，很可能從一個網路的簡陋動畫，最後發展成IP，甚至成為影視作品。」文化部樂見新型態創作嘗試，補助並非認可完成度，而是鼓勵探索。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應