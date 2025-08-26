「山道猴子」獲文化部90萬補助掀熱議 李遠強調社會性與文化深度走出獨特道路

文化部長李遠。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由YouTuber Eric Duan創作的動畫《山道猴子的一生》，2023年以迷因風格與AI配音在網路爆紅，至今累計近1600萬點閱。影片描述年輕人因沉迷跑山、財務壓力與情感糾葛，最終釀成悲劇，被網友稱為「勸世神作」。

文化部公布「114年度國產電影片企劃及劇本開發補助案」名單，《山道猴子的一生》獲得90萬元補助，立刻在網路引發討論。支持者期待翻拍真人版，質疑者則批評作品畫風粗糙、配音單調，認為不該獲得補助。

文化部長李遠日前接受民視《新聞觀測站》專訪時，談及「台流」發展。他認為台灣影視優勢在紀錄片，市場接受度遠高於其他國家。近年《造山者》、《看不見的國家》等作品熱映，光是暑期四部紀錄片票房就突破一億元，足證觀眾支持。

李遠強調，南韓花費近30年挹注文化產業，雖打造韓流商業模式，但藝術性逐漸被削弱。相比之下，台灣影視作品的社會性與文化深度是最大特色，如《與惡的距離》、《聽海湧》等，都緊扣社會議題與歷史脈絡，這是南韓影劇相對缺乏的。

他表示，任內特別提出紀錄片開發補助，希望強化台灣紀錄片在國際市場的能見度與能量。同時，文化部與文策院（TAICCA）將持續支持影視人才與跨國合作，「有信心不出5年、10年，台流就能成為世界看到的文化潮流。」

李遠重申，台流並不是要複製韓流，「台流就是台流」，它將以紀錄片為核心，以社會性與文化底蘊為優勢，走出屬於自己的道路。此次屬於「劇本開發補助」，金額約數十萬元，與動輒上千萬的劇情片補助不同，目的在於鼓勵多元創意與新題材。「補助其實就是獎勵，很可能從一個網路的簡陋動畫，最後發展成IP，甚至成為影視作品。」文化部樂見新型態創作嘗試，補助並非認可完成度，而是鼓勵探索。

