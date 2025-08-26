不只「新世界」！TC 音樂節推輕鬆自在場+新專輯 古典樂也能０距離

Taiwan Connection室內樂團《舒伯特：第九號交響曲－偉大》收錄去年屏東演藝廳的錄音版本，並加收安可曲《羅莎蒙德》間奏曲。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由Taiwan Connection室內樂團主辦的第21屆音樂節「來自新世界｣將於8月29日至31日於台北、高雄、嘉義舉行，除了將挑戰在無指揮情況下，演繹德弗札克經典鉅作《來自新世界》交響曲之外，2025 TC 音樂節也將推出「輕鬆自在場」以及全新專輯《舒伯特：第九號交響曲－偉大》，讓古典樂走出莊嚴框架，展現親近的一面。

延續去年廣受歡迎的兩廳院「輕鬆自在場」，今年將帶來二重奏到四重奏形式，演出拉威爾、布特里與德布西等作品，呈現法國音樂的浪漫多樣性。TC表示，這將是讓觀眾在輕鬆氛圍下，感受室內樂親密與趣味的最好方式。

Taiwan Connection室內樂團今年隨音樂節推出新專輯《舒伯特：第九號交響曲－偉大》。（記者董柏廷攝）

新專輯《舒伯特：第九號交響曲－偉大》收錄去年屏東演藝廳的錄音版本，並加收安可曲《羅莎蒙德》間奏曲。專輯將於9月中於博客來與串流平台上架，購票觀眾可享優惠預購。

音樂節自8月29日啟動，巡演至9月11日，北、中、南接力展開，讓全台樂迷都能以不同方式接觸國際水準的室內樂。詳詢OPENTIX。

