藝文 > 即時

TC 音樂節挑戰無指揮《來自新世界》 胡乃元：用耳朵和眼神溝通

2025/08/26 16:36

TC音樂總監胡乃元。（TC室內樂團提供）TC音樂總監胡乃元。（TC室內樂團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第21屆 Taiwan Connection（TC）音樂節將於8月29日至31日於台北、高雄、嘉義舉行，主題定為「來自新世界」。最大亮點是室內樂團將挑戰在無指揮情況下，演繹德弗札克經典鉅作《來自新世界》交響曲，以純粹的音樂對話完成合作。

音樂總監胡乃元今（26）日出席音樂家抵台記者會時表示，沒有指揮，音樂家們更依賴耳朵和眼神交流，更清楚何時該看誰、聽誰。為了達到音響平衡，他特別擴編弦樂人數，銅管與弦樂的協調成為新的挑戰。胡乃元認為，這首作品的第二樂章蘊含異鄉人望向故鄉的傷感，「那是一種很深的思鄉情懷。」

2025 TC 音樂節今年將以無指揮刑事挑戰德佛札克經典作品《來自新世界》交響曲。（TC室內樂團提供）2025 TC 音樂節今年將以無指揮刑事挑戰德佛札克經典作品《來自新世界》交響曲。（TC室內樂團提供）

今年音樂節邀集10位國際樂團首席助陣，包括溫哥華交響樂團中提琴首席黃鴻偉，以及剛出任奧斯陸愛樂長笛首席的陳廷威。音樂會也將由胡乃元與大提琴家蓋瑞・霍夫曼攜手演奏布拉姆斯《A小調小提琴與大提琴雙重協奏曲，作品102》，兩位多年好友因疫情延宕合作，此次重逢格外珍貴。

特別的是，音樂會將以貝多芬最後一首弦樂四重奏的《極緩板》開場，紀念胡乃元亦師亦友的鋼琴大師傅聰，為整場演出定下懷念基調。胡乃元說：「內心只有兩個字『珍惜』。」演出詳詢OPENTIX。

