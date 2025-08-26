自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

《澎湖南方四島褒歌記憶》獲休士頓國際影展族群文化紀錄片銀獎殊榮

2025/08/26 18:38

褒歌耆老呂坤翰先生回到澎湖南方四島，用褒歌與鄉親回憶島嶼過往。（海管處提供）褒歌耆老呂坤翰先生回到澎湖南方四島，用褒歌與鄉親回憶島嶼過往。（海管處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海管處攜手在地耆老，以褒歌展現南方四島文化力量，紀錄片《褒出海島人生：澎湖南方四島褒歌記憶》榮獲第58屆休士頓國際影展族群文化紀錄片銀獎的殊榮，海管處特別於5月及8月辦理4場特映會，其中東吉嶼場次結合廟會活動，吸引近300位民眾參與，讓大家再次聆聽熟悉的褒歌聲音，喚起共同的生活記憶。

紀錄片自2022年南方四島褒歌登上國家音樂廳演出為起點，透過獨特音韻與動人故事，展現耆老們對家鄉的深厚情感。歷經2年拍攝與剪輯，能順利完成並榮獲國際肯定，除了專家學者與樂團的協助，更要感謝3位耆老-東吉嶼林許春江女士、西嶼坪嶼呂坤翰先生、東嶼坪嶼陳渼樺女士，在褒歌採集與影片製作上的傾心付出。

《澎湖南方四島褒歌記憶》獲休士頓國際影展族群文化紀錄片銀獎殊榮書法家陳世憲先生為南方四島創作詩句，現場揮毫。
（海管處提供）

海管處指出，此次特映會特別與高雄啟明宮、東嶼坪池府廟及東吉嶼啟明宮合作，回饋褒歌耆老與在地民眾。在東嶼坪池府廟的場次，呂坤翰老師以褒歌唱出島嶼過往，更帶來〈抾螺仔〉等貼近生活的曲目，並分享早年當兵時全島學童送行的場景，彷彿電影重現。東吉嶼啟明宮場次恰逢廟會普渡，海管處邀請到享譽國際的書法家陳世憲先生，為南方四島創作詩句並進行書法展演，現場有近300人邊享用宴席邊觀賞紀錄片，讓文化傳承在輕鬆氛圍中深植於下一代心中。

另海管處與公共電視台語台合作，將於9月份播映《岩時：澎湖南方四島玄武岩與豐盛生命》及《褒出海島人生：澎湖南方四島褒歌記憶》2部紀錄片。

