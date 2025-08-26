《澎湖南方四島褒歌記憶》獲休士頓國際影展族群文化紀錄片銀獎殊榮

褒歌耆老呂坤翰先生回到澎湖南方四島，用褒歌與鄉親回憶島嶼過往。（海管處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海管處攜手在地耆老，以褒歌展現南方四島文化力量，紀錄片《褒出海島人生：澎湖南方四島褒歌記憶》榮獲第58屆休士頓國際影展族群文化紀錄片銀獎的殊榮，海管處特別於5月及8月辦理4場特映會，其中東吉嶼場次結合廟會活動，吸引近300位民眾參與，讓大家再次聆聽熟悉的褒歌聲音，喚起共同的生活記憶。

紀錄片自2022年南方四島褒歌登上國家音樂廳演出為起點，透過獨特音韻與動人故事，展現耆老們對家鄉的深厚情感。歷經2年拍攝與剪輯，能順利完成並榮獲國際肯定，除了專家學者與樂團的協助，更要感謝3位耆老-東吉嶼林許春江女士、西嶼坪嶼呂坤翰先生、東嶼坪嶼陳渼樺女士，在褒歌採集與影片製作上的傾心付出。

請繼續往下閱讀...

書法家陳世憲先生為南方四島創作詩句，現場揮毫。

（海管處提供）

海管處指出，此次特映會特別與高雄啟明宮、東嶼坪池府廟及東吉嶼啟明宮合作，回饋褒歌耆老與在地民眾。在東嶼坪池府廟的場次，呂坤翰老師以褒歌唱出島嶼過往，更帶來〈抾螺仔〉等貼近生活的曲目，並分享早年當兵時全島學童送行的場景，彷彿電影重現。東吉嶼啟明宮場次恰逢廟會普渡，海管處邀請到享譽國際的書法家陳世憲先生，為南方四島創作詩句並進行書法展演，現場有近300人邊享用宴席邊觀賞紀錄片，讓文化傳承在輕鬆氛圍中深植於下一代心中。

另海管處與公共電視台語台合作，將於9月份播映《岩時：澎湖南方四島玄武岩與豐盛生命》及《褒出海島人生：澎湖南方四島褒歌記憶》2部紀錄片。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法