自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

疫情耽誤5年！胡乃元與霍夫曼終於同台 布拉姆斯「雙重協奏曲｣成友誼見證

2025/08/27 07:00

Taiwan Connection音樂總監胡乃元（左）與大提琴家蓋瑞・霍夫曼Gary Hoffman（右）合奏，多年未見的兩位摯友，再度攜手，默契依舊。（TC提供）Taiwan Connection音樂總監胡乃元（左）與大提琴家蓋瑞・霍夫曼Gary Hoffman（右）合奏，多年未見的兩位摯友，再度攜手，默契依舊。（TC提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025 TC 音樂節將於8月29日至31日巡演，壓軸節目之一是胡乃元與大提琴家蓋瑞・霍夫曼攜手演繹布拉姆斯｢雙重協奏曲」。不只是經典樂曲的再現，更2兩位多年好友因疫情延宕後的久別重逢。

胡乃元昨（26）日於音樂家抵台記者會上形容霍夫曼的演奏「如詩般深刻、內斂卻充滿力量」。他坦言，今年整個音樂節的心情只有2個字「珍惜」：珍惜和老朋友合作的時光，也珍惜能把夢想與音樂家理想帶回台灣舞台。

單簧管演奏家趙仁赫Inn-Hyuck Cho（中）與TC音樂家魏靖儀（左一）、許軒豪（左二）、黃鴻偉（右一）、陳世霖（右二）將於「弦語與風聲」音樂會同台演出。（TC提供）單簧管演奏家趙仁赫Inn-Hyuck Cho（中）與TC音樂家魏靖儀（左一）、許軒豪（左二）、黃鴻偉（右一）、陳世霖（右二）將於「弦語與風聲」音樂會同台演出。（TC提供）

此外，音樂節同時推出「勇源×TC國際室內樂系列」，集結世界名家：單簧管演奏家趙仁赫、中提琴家保羅・紐鮑爾、大提琴家亨利・杜馬克，以及台灣優秀演奏家魏靖儀、李捷琦、黃鴻偉等人。系列 一「秋思・布拉姆斯」將呈現晚年布拉姆斯的激情與內省，系列二｢弦語與風聲」則串聯莫札特與法朗賽的對話，展現古典與現代的跨時空共鳴。胡乃元說：「室內樂看似『絕對音樂』，但每個作品裡都有作曲家的心靈線索。」

演出詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應