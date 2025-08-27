疫情耽誤5年！胡乃元與霍夫曼終於同台 布拉姆斯「雙重協奏曲｣成友誼見證

Taiwan Connection音樂總監胡乃元（左）與大提琴家蓋瑞・霍夫曼Gary Hoffman（右）合奏，多年未見的兩位摯友，再度攜手，默契依舊。（TC提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025 TC 音樂節將於8月29日至31日巡演，壓軸節目之一是胡乃元與大提琴家蓋瑞・霍夫曼攜手演繹布拉姆斯｢雙重協奏曲」。不只是經典樂曲的再現，更2兩位多年好友因疫情延宕後的久別重逢。

胡乃元昨（26）日於音樂家抵台記者會上形容霍夫曼的演奏「如詩般深刻、內斂卻充滿力量」。他坦言，今年整個音樂節的心情只有2個字「珍惜」：珍惜和老朋友合作的時光，也珍惜能把夢想與音樂家理想帶回台灣舞台。

單簧管演奏家趙仁赫Inn-Hyuck Cho（中）與TC音樂家魏靖儀（左一）、許軒豪（左二）、黃鴻偉（右一）、陳世霖（右二）將於「弦語與風聲」音樂會同台演出。（TC提供）

此外，音樂節同時推出「勇源×TC國際室內樂系列」，集結世界名家：單簧管演奏家趙仁赫、中提琴家保羅・紐鮑爾、大提琴家亨利・杜馬克，以及台灣優秀演奏家魏靖儀、李捷琦、黃鴻偉等人。系列 一「秋思・布拉姆斯」將呈現晚年布拉姆斯的激情與內省，系列二｢弦語與風聲」則串聯莫札特與法朗賽的對話，展現古典與現代的跨時空共鳴。胡乃元說：「室內樂看似『絕對音樂』，但每個作品裡都有作曲家的心靈線索。」

演出詳詢OPENTIX。

