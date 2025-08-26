自由電子報
藝文 > 即時

夏日必看展覽！117幅台灣水彩經典齊聚「2025台北水彩雙年展」揭幕

2025/08/26 17:52

「水彩經典—2025第2屆台北水彩雙年展」，即日起至10月1日於藝文大樓展出。（記者董柏廷攝）「水彩經典—2025第2屆台北水彩雙年展」，即日起至10月1日於藝文大樓展出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市藝文推廣處主辦的「水彩經典—2025第2屆台北水彩雙年展」，即日起至10月1日於藝文大樓展出，集結全台43位藝術家、117件精選作品，展現水彩藝術的深度與廣度。

本屆雙年展以「形神交融的探索」與「意念凝疇的沉思」為主題，策展人洪東標、謝明錩表示，水彩不僅是技法展演，更是對生命、自然與社會的感悟。作品從山林海岸到城市工地，呈現藝術家們如何以透明、暈染與光影層疊的特性，書寫當下的視覺與情感。

謝明錩〈綠苔石的溯溪之旅〉，水彩。2024。 （台北市藝文推廣處提供）謝明錩〈綠苔石的溯溪之旅〉，水彩。2024。 （台北市藝文推廣處提供）

籌備總召蘇憲法指出，這次展覽透過提名與投票，公開公正選出代表性作品，呈現老中青3代的對話，「我們希望觀眾不只是看見畫面，而是走入藝術家筆下的時代氛圍與文化記憶。」

與傳統平面展示不同，本次策展納入多元影像紀錄，包含台灣水彩發展的歷史梳理、藝術家專訪、寫生活動紀錄，讓觀眾更全面理解水彩在台灣的時代意義。延伸活動也涵蓋專題講座、教育推廣座談、與大師同場寫生等，讓藝術走入生活。

洪東標4幅水彩畫〈舊車站的午後〉（右起）、〈盛綠迎客〉、〈三原色的下午茶時光〉、〈穿山而過〉，展現精湛的水彩畫功。（記者董柏廷攝）洪東標4幅水彩畫〈舊車站的午後〉（右起）、〈盛綠迎客〉、〈三原色的下午茶時光〉、〈穿山而過〉，展現精湛的水彩畫功。（記者董柏廷攝）

本展由中華亞太水彩藝術協會策展執行，特別推薦九位藝術家，包括呂宗憲、李招治、周運順、吳威澔等人，作品從自然景觀到人文歷史皆有涉獵。主辦單位強調，水彩之所以動人，是因為它能在瞬間捕捉流動的光與情緒，正如生活中稍縱即逝的片刻。

