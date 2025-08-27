風雨欲來的海島記憶！蘇憲法水彩畫出「蘭嶼」的沉靜與力量

〈風雨欲來憶蘭嶼〉水彩、紙，56x74公分。2025。（蘇憲法提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「水彩經典——2025第二屆台北水彩雙年展」中，資深藝術家蘇憲法以2幅新作入展，其中〈風雨欲來憶蘭嶼〉畫中深藍天空壓境，伴隨斜風細雨，前景是低伏的林投樹與靜置的拼板舟，遠方黑色島影若隱若現，讓觀者彷彿置身蘭嶼暴雨前的瞬間。

蘇憲法受訪時解釋，這幅作品捕捉的是「大自然呼吸的片刻」，天空的層層色塊既是雨雲，也是心境。蘭嶼不只是風景，畫中的拼船更象徵著人與自然之間的對話。

身為本屆雙年展的籌備總召，蘇憲法不僅致力於推廣水彩藝術，也在創作中展現強烈的文化關懷。他的作品從海島風景到城市景觀，皆承載著對台灣土地的深刻觀察。此次展出的兩幅作品，一是蘭嶼的海景，一是俯瞰城市工地，形成對比，展現藝術家對自然與都市兩端的凝視。

「水彩經典——2025第二屆台北水彩雙年展」展期至10月1日，地點在台北市藝文推廣處藝文大樓。（記者董柏廷攝）

觀眾在作品前駐足，不僅能感受風雨欲來的壓迫氛圍，更能在那片暗藍中找到堅韌與希望。〈風雨欲來憶蘭嶼〉與展覽中「形神交融」主題中呈現，隱隱呼應畫作與主題之間的關聯。

