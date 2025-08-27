自由電子報
藝文 > 即時

工地也能這麼美！蘇憲法用水彩｢俯瞰工地」 改寫熟悉的城市風景

2025/08/27 08:00

蘇憲法〈俯瞰工地〉水彩、紙，56x74公分。2025。（蘇憲法提供）蘇憲法〈俯瞰工地〉水彩、紙，56x74公分。2025。（蘇憲法提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市藝文推廣處舉辦的「水彩經典——2025第二屆台北水彩雙年展」中，除了海景山川，也有令人意想不到的城市題材。資深藝術家蘇憲法以2幅新作入展，其中〈俯瞰工地〉入展，將施工現場化為極具張力的水彩場景。

畫面中，灰紫色基底鋪陳出水泥地的冰冷質感，兩名工人身影在光影交錯中顯得渺小，前景的混凝土車與橘色三角錐排列，讓觀眾立即聯想到城市日常的場景。相較於常見的自然題材，〈俯瞰工地〉將水彩帶入城市脈動，挑戰觀眾對「美」的定義。這樣的創作不僅凸顯水彩媒材的多元性，也回應展覽主題「意念凝疇的沉思」，引導觀眾思考建築、環境與人之間的關係。蘇憲法表示，這幅作品想捕捉的是「城市未完成的樣子」，「工地不只是施工現場，它也是城市發展的過程，充滿著變動與可能性。」

觀者在現場表示驚喜，「沒想到工地這麼日常的景象，也能被畫得這麼有詩意」。《俯瞰工地》展現了水彩捕捉光影瞬間的優勢，將一片看似平凡的場景升華為耐人尋味的藝術。

「水彩經典——2025第二屆台北水彩雙年展」展期至10月1日止，於台北市藝文推廣處藝文大樓展出。

