藝文 > 即時

防詐騙！台中國家歌劇院澄清未辦「兒童夜訪」徵才 呼籲民眾勿受騙

2025/08/26 18:18

台中國家歌劇院於官方臉書澄清未辦「兒童夜訪」徵才，呼籲民眾勿受騙。（圖片取自台中國家歌劇院臉書）台中國家歌劇院於官方臉書澄清未辦「兒童夜訪」徵才，呼籲民眾勿受騙。（圖片取自台中國家歌劇院臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕台中國家歌劇院今（26）日透過其官方臉書平台，向社會大眾發布一則緊急資安警示，嚴正指出有不法分子在Threads社交媒體上，冒用「台中國家歌劇院」名義，發布名為「2025兒童夜訪歌劇院」的徵才活動訊息。歌劇院表示，此為網路不實資訊，目的在於詐騙民眾個人資料，甚至可能導致財物損失。歌劇院鄭重呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的訊息，並請大家廣為轉發此篇警示，以防範親友受騙上當。

歌劇院指出，近期發現有平台偽冒官方名義，刊登「2025兒童夜訪歌劇院」的徵才公告，但事實上並未舉辦相關活動或徵才計畫。歌劇院特別提醒，所有活動及節目資訊均以「官方網站」與「官方社群平台」為準，請民眾不要點擊陌生連結或提供個人資料，以避免遭遇詐騙風險。

根據歌劇院臉書貼文，不實資訊主要透過社群平台傳播，利用歌劇院的知名度吸引民眾點擊連結，進而蒐集個資或進行詐騙。歌劇院強調：並未舉辦「2025兒童夜訪歌劇院」徵才活動。請勿點擊來源不明的網址。請勿提供個人資料給陌生平台。

台中國家歌劇院提醒，此類冒名詐騙行為，常見於文化藝術場館或大型展演活動，因其具備較高的社會信任度，容易成為詐騙目標。為此，歌劇院特別呼籲觀眾與社會大眾協助轉發此篇警示貼文，以免親友受騙。

為了確保民眾能獲取最正確、最即時的歌劇院資訊，台中國家歌劇院明確指出，所有活動及節目資訊皆以歌劇院的「官方網站」與「官方社群平台」為準。「民眾若對任何訊息存有疑慮，應立即採取以下查證步驟：第一步，前往歌劇院官方網站查詢相關活動資訊；第二步，聯繫歌劇院客服專線04-2251-1777（服務時間為每日上午10時至晚間8時）尋求協助；第三步，透過官方社群平台私訊小編進行確認，或寄送電子郵件至客服信箱service@npac-ntt.org。透過這些官方且透明的查證機制，民眾可以有效辨別資訊真偽，避免成為詐騙的受害者。｣

