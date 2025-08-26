我們「台灣」國旗現身大阪世博 大會無異議通過

眼尖的人馬上就能發現，舞台背景彩繪中的熱氣球藏著國旗。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕由文化部主策的「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，今日於大阪世博所在夢洲園區的戶外舞台首演，世博大會不僅在官網以：「We TAIWAN in EXPO 2050-廟會前的感恩儀式」為標題，大篇幅介紹，更讓台灣以文化之名在舞台背景上，大方秀出國旗，讓現場台灣人都非常感動。

對此，文化部政次王時思於會後受訪時坦承，當策畫團隊把含有國旗的設計案遞出去時，確實內心有些忐忑，沒想到大會完全沒有異議，王時思說，或許因為申請過程中，台灣都對大會的要求坦誠以對，彼此建立良好的互信有關。

請繼續往下閱讀...

文化部率隊進夢洲演出，主創團隊左起技術統籌吳季娟、文化部政次王時思、總導演杜思慧。（記者凌美雪攝）

總導演杜思慧表示，大會對於邀請團隊表演，確實有很多規定，但多是在技術方面及安全性的考量，比如原本酬神戲最後要撒糖，因為大會考量會不會引發推擠而作罷。

王時思則補充，或許文化活動相對單純，為了彰顯台灣豐富的人文與自然景觀，舞台背景呈現了很多台灣元素，比如101、八卦山大佛、左營蓮池潭龍虎塔、台南孔廟、野柳女王石、蘭嶼獨木舟等，可說「非常台」，表演者把自己國家的國旗也一起秀上去，似乎也是很自然的事。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法