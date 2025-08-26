秋遊花蓮好時機 理想大地推出兩款秋旅住房優惠

理想大地秋旅住房專案，行程可前往新開幕的水岸星巴克花蓮理想門市遊覽。（理想大地渡假飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕秋高氣爽正是出遊的好時機，遠離塵囂來到花蓮度假，享受秋日慢活樂趣，連年獲得最美飯店票選的理想大地渡假飯店，一口氣推出兩款秋季住房專案：「秋意漫旅假期」、「秋季寵愛 SPA之旅」，不只針對不同客群精心規畫主題旅遊，並提供遊客前往新開幕的水岸星巴克花蓮理想門市遊覽。理想大地強調，尤其在10月下旬時，進入有落羽松祕境之稱的豐之谷自然生態公園，還可欣賞絕美落羽松景觀，想要度過精采秋遊時光，可要早點規畫行程。

「秋意漫旅假期」贈送應許運河遊艇導覽2次，可搭船遊覽白天及晚上截然不同的風光。（理想大地渡假飯店提供）

兩款秋旅住房專案皆入住西班牙主題房型，享幸福迎賓小品。（理想大地渡假飯店提供）

「秋意漫旅假期」即日起至9月30日，2人同行2泊4食，適合家人、朋友、情侶前來入住西班牙主題房型兩晚，可享幸福迎賓小品、陽光活力早餐2次，里拉幸福自助晚餐2次。專案內容更贈送多項有趣的園區活動，如：生態竹筏體驗、植物手札DIY、窯烤麵包DIY、魚王之爭等各1次；還有贈送應許運河遊艇導覽2次，可搭船遊覽白天及晚上截然不同的風光，體驗南歐小鎮水都風情。並可體驗晨光河岸瑜珈、飯店免費活動設施使用及花蓮機場/車站定時定點來回接送1次，且可前往新開幕最美的水岸星巴克花蓮理想門市遊覽，贈送飯店至水岸星巴克花蓮理想門市來回免費接送1次，理想水岸園區遊船體驗1次等。透過這些豐富多元的活動體驗，真正體現3天2夜的慢活假期。

請繼續往下閱讀...

「秋季寵愛 SPA之旅」推出一直以來最受歡迎的熱石SPA體驗。（理想大地渡假飯店提供）

理想大地秋旅住房專案，可盡情品嘗飯店當季美食，還有原住民風味的道地料理。（理想大地渡假飯店提供）

「秋季寵愛 SPA之旅」即日起至12月31日，2人同行1泊2食，除了入住西班牙主題房型1晚，還可享受熱石SPA40分鐘，另可享幸福迎賓小品、陽光活力早餐1次、隨心吧悠閒輕午茶1次，贈送應許運河遊艇導覽1次，享受晨光河岸瑜珈及飯店免費活動設施使用、花蓮機場/車站定時定點來回接送1次，並可前往新開幕的水岸星巴克花蓮理想門市遊覽，贈送飯店至水岸星巴克花蓮理想門市來回免費接送1次，理想水岸園區遊船體驗1次等。在芳療按摩結合熱石特性的SPA體驗中，釋放壓力平衡身心，享受療癒寵愛時光。更多相關內容詳詢理想大地渡假飯店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法