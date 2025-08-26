自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

300年古剎淪破樣 台南古蹟法華寺亟待2億元全面修復

2025/08/26 22:00

法華寺傳統壁畫與彩繪毀損嚴重，原貌幾近消失。（南市議員蔡宗豪服務處提供）法華寺傳統壁畫與彩繪毀損嚴重，原貌幾近消失。（南市議員蔡宗豪服務處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市定古蹟「法華寺」，做為「七寺八廟」的重要廟宇文化指標，因年久失修，加上颱風與連日豪雨侵襲，建築與彩繪受損情況令人憂心，估計整體修復經費約需2億元。

台南市文化資產管理處表示，法華寺自指定古蹟後尚未進行整體修復，近年來陸續有損壞情形，文資處除先以小型補助方式協助廟方進行緊急維護外，自2019年起即輔導寺方進行全區損壞調查（總經費100萬），同時亦協助向中央爭取規劃設計經費，歷經數年爭取後，於2023年獲中央挹注351萬元的設計規劃補助（總經費540萬元），該規劃設計預計可於今年可完成。

市定古蹟「法華寺」年久失修漏水待修復。（南市議員蔡宗豪服務處提供）市定古蹟「法華寺」年久失修漏水待修復。（南市議員蔡宗豪服務處提供）

另為加速修復，文資處採分期修復策略，協助寺方向中央爭取第1期工程經費約5,000萬元，整體修復經費估計2億元，目前尚待中央審查中。同時，也持續補助寺方進行結構補強、環境清潔及整理作業。

國民黨市議員蔡宗豪表示，法華寺已有300多年歷史，寺內保存國寶級大師潘麗水的門神彩繪等珍貴藝術，但因年久失修，壁畫與彩繪毀損嚴重，原貌幾近消失。寺內真圓師父指出，屋簷與瓦厝老舊破敗，正殿念經時常有水滴滴落，逢雨必漏，近期暴雨更讓情況惡化，修繕迫在眉睫。

法華寺興建於1684年，初名「夢蝶處」，舊地名為桶盤淺，曾是明末志士李茂春的隱居之地。1985年列為3級古蹟，台南縣市合併升格後為直轄市定古蹟。過去市府即積極輔導寺方修復，2004年曾向內政部爭取4,800萬元整修，但因產權所有者對於指定古蹟與市府在修復方向上意見不一，曾經對簿公堂，古剎逐漸破損，也讓文化界感到惋惜。

