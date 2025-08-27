自由電子報
「藝術ka辦桌」最後梯次倒數！暑假尾聲帶孩子到「國美館」當總舖師

2025/08/27 11:00

囡仔用流利的台語來紹介咱家己創作的料理佮辦桌故事。（國美館提供）囡仔用流利的台語來紹介咱家己創作的料理佮辦桌故事。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣美術館主辦的「2025國家語言視覺藝術體驗營」邁入第3年，今年以「藝術ka辦桌」為題，結合台語學習與藝術創作，活動自8月初推出至今，多場梯次很快額滿，最後一梯次將於8月30日登場，目前仍開放部分進階場報名。

國美館表示，此次營隊以台灣傳統辦桌文化為核心，融合視覺藝術、台語表達與肢體表演，帶領學童從國美館典藏作品出發，逐步轉化為屬於自己的創作。課程設計特別挑選描繪台灣生活場景的經典作品，如袁金塔〈迎神賽會〉、陳景容〈西瓜攤〉、許武勇〈台南市西羅殿〉、席德進〈閑坐〉與陳國展〈收桌〉等，引導孩子理解構圖、焦點及文化內涵，再透過台語詮釋與肢體演繹，深化觀察與表達能力。

2025年國美館辦理活動「互相熟識～你的台語程度有偌懸？」實況。（國美館提供）2025年國美館辦理活動「互相熟識～你的台語程度有偌懸？」實況。（國美館提供）

課程自上午的導覽活動開始，安排學員先行走進「時代印記：國美典藏常設展」，透過作品認識台灣藝術家的視角。隨後進入教育空間進行創作與台語學習，在自然語境中練習表達。活動最後以「藝術辦桌發表」作為成果展演，孩子們模擬入厝、結婚、祝壽等情境，設計菜單並化身總舖師、賓客與服務人員，將藝術與戲劇融入生活日常，現場氣氛熱鬧。

國美館指出，活動以沉浸式教學呈現，不僅讓孩子們在互動中運用台語，也鼓勵對語言較陌生的學員勇於嘗試。部分孩子在展演中大聲報出創意菜名，有的模仿廟會場景，有的即興表演，引發觀眾笑聲不斷。課程結束後，不少學員與家長回饋仍沉浸在活動氛圍中，甚至在家哼唱營歌旋律，顯示藝術與語言結合的影響力。

咱來展覽室欣賞藝術家展現台灣文化ê精彩作品！（國美館提供）咱來展覽室欣賞藝術家展現台灣文化ê精彩作品！（國美館提供）

今年活動分為探索場與進階場2類，語言比例不同，前者以台語為主、華語為輔，後者則加深台語使用比例，適合語言能力較佳的學員。活動對象為8至15歲學生，以一日營形式辦理，每日9時30分至16時30分。國美館提醒，本月27日至30日尚有4梯次將陸續登場，名額有限，邀請學童參加這場融合藝術、語言與文化的「藝術辦桌」。詳詢國美館網站（https://reurl.cc/axlXxZ）。

