自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台中葫蘆墩舉辦漆工藝特展 多位大師名品展出至9/21止

2025/08/27 14:18

王賢志的作品《高冠展翠》，細緻鎗金刻畫孔雀，展現金工與漆藝完美融合。（記者歐素美攝）王賢志的作品《高冠展翠》，細緻鎗金刻畫孔雀，展現金工與漆藝完美融合。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市葫蘆墩文化中心攜手南投縣竹藝博物館，推出「漆光流韻——2025南投漆工藝特展」，展出逾30件橫跨傳統與當代的台灣漆藝瑰寶，作品匠心獨具，邀請民眾走進漆藝的璀璨宇宙，一同見證漆光映照歲月的深度與溫度，感受光與時代的流轉之美，展期即日起至9月21日止。

陳培澤的作品《夜幕》，將布料皺摺定格於漆面，鑲嵌螺鈿星辰（記者歐素美攝）陳培澤的作品《夜幕》，將布料皺摺定格於漆面，鑲嵌螺鈿星辰（記者歐素美攝）

葫蘆墩文化中心表示，該中心多年來積極串聯全台文博資源，實踐「文化平權、藝術近用」的理念，這次再度攜手竹藝博物館共推匠心展覽，網羅多位國寶級工藝大師，包括國寶級漆藝大師陳火慶、黃麗淑，「人間國寶」王清霜、李榮烈，「傳統藝術技藝保存者」王賢民、王賢志，以及「台灣工藝之家」陳培澤等，以天然漆、螺鈿、夾紵、變塗、鎗金等繁複技法呈現出對自然、文化與生命的獨特觀照，讓觀眾在細膩紋理中，賞讀台灣漆藝的靈魂與創新。

檔名：人間國寶李榮烈傳統器物注入現代美學作品《臼．南投竹藝漆合》。（記者歐素美攝）檔名：人間國寶李榮烈傳統器物注入現代美學作品《臼．南投竹藝漆合》。（記者歐素美攝）

這次展出作品包括王清霜《木棉花與雙鳥》，以天然漆彩描繪3月木棉盛放，鳥語花香交織如詩如畫；李榮烈《臼．南投竹藝漆合》，結合竹與漆，傳統器物注入現代美學，展現「臼」之意涵；黃麗淑《落英繽紛》，透過變塗技法層層堆疊，研磨出春日落花的繽紛綺想；陳培澤《夜幕》，將布料皺摺定格於漆面，鑲嵌螺鈿星辰，彷彿夜空低語；王賢民《秋菊》與王賢志《高冠展翠》，以細緻鎗金刻畫秋菊與孔雀，展現金工與漆藝完美融合。

此外，現場還展出葫蘆墩文化中心典藏的陳火慶《水果雕刻漆盤》、《夾宁犀皮細口瓶》，與劉清林《螺鈿大松鶴盤》等珍品，完整勾勒出台灣漆工藝的技藝傳承與多元樣貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應