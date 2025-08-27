台中葫蘆墩舉辦漆工藝特展 多位大師名品展出至9/21止

王賢志的作品《高冠展翠》，細緻鎗金刻畫孔雀，展現金工與漆藝完美融合。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市葫蘆墩文化中心攜手南投縣竹藝博物館，推出「漆光流韻——2025南投漆工藝特展」，展出逾30件橫跨傳統與當代的台灣漆藝瑰寶，作品匠心獨具，邀請民眾走進漆藝的璀璨宇宙，一同見證漆光映照歲月的深度與溫度，感受光與時代的流轉之美，展期即日起至9月21日止。

陳培澤的作品《夜幕》，將布料皺摺定格於漆面，鑲嵌螺鈿星辰（記者歐素美攝）

葫蘆墩文化中心表示，該中心多年來積極串聯全台文博資源，實踐「文化平權、藝術近用」的理念，這次再度攜手竹藝博物館共推匠心展覽，網羅多位國寶級工藝大師，包括國寶級漆藝大師陳火慶、黃麗淑，「人間國寶」王清霜、李榮烈，「傳統藝術技藝保存者」王賢民、王賢志，以及「台灣工藝之家」陳培澤等，以天然漆、螺鈿、夾紵、變塗、鎗金等繁複技法呈現出對自然、文化與生命的獨特觀照，讓觀眾在細膩紋理中，賞讀台灣漆藝的靈魂與創新。

檔名：人間國寶李榮烈傳統器物注入現代美學作品《臼．南投竹藝漆合》。（記者歐素美攝）

這次展出作品包括王清霜《木棉花與雙鳥》，以天然漆彩描繪3月木棉盛放，鳥語花香交織如詩如畫；李榮烈《臼．南投竹藝漆合》，結合竹與漆，傳統器物注入現代美學，展現「臼」之意涵；黃麗淑《落英繽紛》，透過變塗技法層層堆疊，研磨出春日落花的繽紛綺想；陳培澤《夜幕》，將布料皺摺定格於漆面，鑲嵌螺鈿星辰，彷彿夜空低語；王賢民《秋菊》與王賢志《高冠展翠》，以細緻鎗金刻畫秋菊與孔雀，展現金工與漆藝完美融合。

此外，現場還展出葫蘆墩文化中心典藏的陳火慶《水果雕刻漆盤》、《夾宁犀皮細口瓶》，與劉清林《螺鈿大松鶴盤》等珍品，完整勾勒出台灣漆工藝的技藝傳承與多元樣貌。

