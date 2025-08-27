自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

日本神社「大祕寶」 飛入尋常百姓家

2025/08/27 14:22

北斗神社的狛犬一度被丟在奠安宮公廁旁，如今成為鎮宮之寶。（資料照，記者顏宏駿攝）北斗神社的狛犬一度被丟在奠安宮公廁旁，如今成為鎮宮之寶。（資料照，記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮鼓山寺，昔日是田中神社遺址，近日因一間88年歷史「祭器庫」疑將被拆除，引發地方文化界震憾。事實上，台灣昔日有很多神社，因其「日本皇民化」意象，不為國民政府接受，全台的日本神社同時經歷文化浩劫，許多寶貴文物飛入尋常百姓家，或深埋在神社遺址底下。國立雲林科技大學文化資產維護系講師柯鴻基說，如果對些遺址開挖，一定能獲得「大祕寶」，地方也可以利用文資館展示這些神社文物作教育功能。

昔日北斗神社的狛犬是日本吉神物，一度被丟在奠安宮公廁旁邊「顧便所」，當年經本報披露後，這對狛犬現已被移至奠安宮大門做「鎮宮之寶」。

柯鴻基說，狛犬只是神社文物被漠視的冰山一角。早年國民政府來台，對日本殖民時期的文物持蔑視態度，當時也無文資保存觀念，珍貴的神社文物就任其荒廢，居民跑到神社搬運文物，至今北斗鎮仍可在百姓家裡神社文物隨處亂丟。

田中神社的石燈籠，被當成休憩石桌。（記者顏宏駿攝）田中神社的石燈籠，被當成休憩石桌。（記者顏宏駿攝）

他說，北斗家商是昔日北斗神社遺址，鼓山寺則是田中神社遺址，遺址地底下深埋著許多神社的「大寶」，如果開挖一定有大發現。今日鼓山寺前院的的石桌，其實就是田中神社的石燈籠，百年文物被當作休憩石桌，令人啼笑皆非。

他說，「神社」建築曾是是這片土地的一部分，地方若有文物紀念館，可以向民眾蒐購這些文物作地方文史教育之用途，當然能原址保留最好。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應