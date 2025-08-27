日本神社「大祕寶」 飛入尋常百姓家

北斗神社的狛犬一度被丟在奠安宮公廁旁，如今成為鎮宮之寶。（資料照，記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮鼓山寺，昔日是田中神社遺址，近日因一間88年歷史「祭器庫」疑將被拆除，引發地方文化界震憾。事實上，台灣昔日有很多神社，因其「日本皇民化」意象，不為國民政府接受，全台的日本神社同時經歷文化浩劫，許多寶貴文物飛入尋常百姓家，或深埋在神社遺址底下。國立雲林科技大學文化資產維護系講師柯鴻基說，如果對些遺址開挖，一定能獲得「大祕寶」，地方也可以利用文資館展示這些神社文物作教育功能。

昔日北斗神社的狛犬是日本吉神物，一度被丟在奠安宮公廁旁邊「顧便所」，當年經本報披露後，這對狛犬現已被移至奠安宮大門做「鎮宮之寶」。

柯鴻基說，狛犬只是神社文物被漠視的冰山一角。早年國民政府來台，對日本殖民時期的文物持蔑視態度，當時也無文資保存觀念，珍貴的神社文物就任其荒廢，居民跑到神社搬運文物，至今北斗鎮仍可在百姓家裡神社文物隨處亂丟。

田中神社的石燈籠，被當成休憩石桌。（記者顏宏駿攝）

他說，北斗家商是昔日北斗神社遺址，鼓山寺則是田中神社遺址，遺址地底下深埋著許多神社的「大祕寶」，如果開挖一定有大發現。今日鼓山寺前院的的石桌，其實就是田中神社的石燈籠，百年文物被當作休憩石桌，令人啼笑皆非。

他說，「神社」建築曾是是這片土地的一部分，地方若有文物紀念館，可以向民眾蒐購這些文物作地方文史教育之用途，當然能原址保留最好。

