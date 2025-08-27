縣長室辦畫展 助來賓觀賞在地藝術

縣長室化身屏東畫家作品畫廊，在縣長周春米接待來賓時，展現濃濃的藝文氣息。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長周春米的辦公室充滿文藝氣息，從去年起屏東縣典藏中心，每半年就會挑選與屏東有淵源的畫家典藏作品到縣長室展出，讓到訪縣府的各界來賓更加了解在地藝術與人文風土，此外，府內同仁也能在畫作陪伴下，以好心情面對高壓會議。

畫家陳威呈以花為主題的作品現於屏東縣長周春米的辦公室展出。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米表示，縣長室從去年起就轉身為屏東畫家的畫展空間，因為屏東現在有一個典藏中心，收藏很多畫家的作品，文化處大約半年就會整理一個老師的作品，到縣長室展出。最近剛換上第3位畫家的作品，此次陳威呈老師的創作以花為主，透過不同花的顏色、光影，呈現出不同的想法、想表達的感情。作品放在縣長室開會及接待來賓的地方，讓大家進來精神為之一振，雖然會議很高壓，透過畫作的陪伴與啟發，讓縣府團隊在工作上更有精神，有很好的心情。

縣長室目前展出畫家陳威呈的作品。（記者羅欣貞攝）

畫家陳威呈得獎無數，曾經擔任屏東縣枋寮藝術村駐村藝術家、半島藝術季選聘藝術家，和屏東淵源頗深；縣長室展出其作品，在其創作自述也提到，「生活即藝術，藝術即生活」。熱愛台灣的土地、關懷生命中的人、情、事、物，所見所聞皆是藝術家創作的來源，而創作是藝術家抒發內心情感和傳達自身思想的最佳表達媒介，將生活中因「緣」觸發的「原生素材」轉化成畫面圖像，刺激百般無奇的平淡生活，顛覆對生命景象上的視野，進而發現更多生命的意義、形式及它所組成的豐富性。

縣長室目前展出畫家陳威呈的作品。（記者羅欣貞攝）

